Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že během uplynulé noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Podle jeho vyjádření se však zdá, že Moskva přesouvá svou pozornost na logistické uzly. Prezident v této souvislosti upozornil zejména na úder balistickou raketou v Charkovské oblasti, který zasáhl výrobní areál vlastněný americkou společností.
V hlavním městě Kyjevě pokračují intenzivní práce na obnově dodávek energií, přestože 376 obytných budov zůstává i nadále bez vytápění. Situace je kritická vzhledem k aktuálním teplotám, které se odpoledne pohybovaly kolem minus 8 stupňů Celsia. Podle ukrajinského meteorologického úřadu se navíc v nejbližších dnech očekává drastický propad teplot, které mohou klesnout až k minus 30 stupňům Celsia.
O probíhajících ruských útocích a možnostech příměří hovořil Zelenskyj v telefonickém rozhovoru s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Merz během hovoru ostře odsoudil systematické a brutální ničení ukrajinské civilní energetické sítě. Zelenskyj poděkoval Německu za balíček zimní pomoci, který je zaměřen na posílení protivzdušné obrany a zajištění výroby elektřiny a tepla.
Oba státníci přivítali úsilí směřující k dosažení příměří. Kancléř Merz zopakoval podporu Německa pro spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině a oba lídři se dohodli, že v této záležitosti zůstanou v úzkém kontaktu. Tato diplomatická aktivita probíhá v kontextu čtvrtečního prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že se s Vladimirem Putinem dohodl na týdenním zastavení útoků na energetické cíle.
Kreml následně potvrdil, že Putin obdržel od Trumpa osobní žádost o zastavení úderů na Kyjev, a to až do neděle 1. února. Cílem tohoto kroku má být vytvoření příznivých podmínek pro nadcházející vyjednávání. Ukrajinské letectvo po těchto vyjádřeních oznámilo, že Rusko během noci vyslalo nad území Ukrajiny více než 100 dronů, ale pouze jednu jedinou raketu.
Samotné Trumpovo veřejné oznámení dohody o příměří zjevně překvapilo obě válčící strany. Zelenskyj později uvedl, že o klidu zbraní zaměřeném na elektrárny a další životně důležitou infrastrukturu se mezi stranami skutečně diskutovalo. Ukrajinský prezident nyní očekává, že tyto dohody budou v praxi naplněny, aby bylo možné v mrazivém počasí stabilizovat dodávky energií.
