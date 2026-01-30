Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu potvrdil své přesvědčení, že Ukrajina bude v roce 2027 „technicky“ připravena na vstup do Evropské unie. Navzdory skepsi některých evropských lídrů, kteří považují rychlé přijetí za nereálné, Zelenskyj trvá na tom, že do konce roku 2026 jeho země splní všechny hlavní kroky nezbytné pro členství. Podle něj je jasný časový harmonogram klíčovou součástí bezpečnostních záruk, které Ukrajina po skončení války potřebuje.
Tento ambiciózní postoj však vyvolává v Bruselu i v národních metropolích rozporuplné reakce. Lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel otevřeně kritizoval prezidentův nátlak na stanovení konkrétních termínů. Bettel zdůraznil, že proces rozšiřování se řídí jasnými pravidly a kritérii, která musí platit pro všechny kandidáty stejně. Podle jeho slov je opakované vyžadování ultimát ze strany Kyjeva kontraproduktivní a může ohrozit důvěru členských států.
Také nová evropská komisařka pro rozšíření Marta Kos naznačila, že politická vůle sice existuje, ale technická připravenost vyžaduje víc než jen přání. Ačkoliv uznala, že cíl pro rok 2027 je legitimní ambicí, připomněla, že Ukrajina musí dosáhnout hmatatelných výsledků v boji proti korupci a v posilování právního státu. Komise ve své poslední zprávě o pokroku sice ocenila úsilí Kyjeva, ale zároveň použila opatrný termín „určitá úroveň připravenosti“ v mnoha klíčových oblastech.
Největší překážkou pro ukrajinské plány však zůstává Maďarsko. Premiér Viktor Orbán v uplynulých dnech ostře odmítl myšlenku zrychleného vstupu a prohlásil, že 95 % Maďarů si takový krok nepřeje. Orbán argumentuje potřebou chránit domácí zemědělce a bezpečnost rodin. Napětí mezi oběma sousedy se vyhrotilo natolik, že Maďarsko obvinilo Ukrajinu z pokusů ovlivnit blížící se parlamentní volby, ve kterých Orbán po šestnácti letech u moci čelí silné opozici.
Kromě diplomatických bitev o Brusel se Zelenskyj vyjádřil i k opakovaným výzvám Vladimira Putina k jednání v Moskvě. Ruský lídr v poslední době naznačoval, že by se schůzka o ukončení války mohla konat v Rusku nebo v Bělorusku. Zelenskyj však takovou možnost kategoricky vyloučil a označil ji za absurdní. Podle něj není možné jednat na půdě agresora, který jeho zemi ničí, ani u jeho nejbližšího spojence.
Namísto cesty do Moskvy vyslal ukrajinský prezident Putinovi veřejnou výzvu, aby přijel on sám přímo do Kyjeva. „Ať přijde k nám, pokud si ovšem troufne,“ prohlásil Zelenskyj s tím, že on sám je otevřený jakémukoliv funkčnímu formátu jednání na úrovni lídrů, pokud se bude odehrávat na neutrální půdě nebo u partnerů. Zdůraznil, že Ukrajina má zájem na skutečném mírovém řešení, nikoliv na propagandistických gestech v hlavním městě nepřítele.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha upřesnil, že Kyjev je připraven s Putinem osobně diskutovat o dvou hlavních sporných bodech. Prvním je osud Záporožské jaderné elektrárny a druhým jsou případné územní změny v rámci mírového plánu. Tato témata by měla být předmětem připravovaných trilaterálních jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy, která se očekávají v nejbližších dnech.
Ukrajina , EU (Evropská unie) , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
