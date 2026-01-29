Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU

Libor Novák

29. ledna 2026 13:48

Marta Kosová
Marta Kosová Foto: europarl.europa.eu

Eurokomisařka Marta Kosová ostře odsoudila pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a označila ji za formu státního teroru. Při svém příchodu na jednání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu uvedla, že zprávy přicházející z fronty a ukrajinských měst jsou každým dnem otřesnější. Podle jejích slov Rusko svými činy překračuje rámec běžného vedení války, neboť se záměrně zaměřuje na civilní cíle.

Kosová poukázala na to, že ruské síly bombardují lidi přímo v jejich domovech, útočí na osobní vlaky a cíleně ničí energetickou infrastrukturu. To vede k situaci, kdy jsou miliony obyvatel vystaveny riziku umrznutí v mrazivém zimním počasí. Právě kritický stav ukrajinské energetiky byl jedním z hlavních témat jednání ministrů členských států, kteří hledali způsoby, jak zemi v této oblasti poskytnout další podporu.

V souvislosti s politickou budoucností Ukrajiny eurokomisařka podpořila ambici prezidenta Volodymyra Zelenského vstoupit do Evropské unie do roku 2027. Kosová potvrdila, že toto přání sdílí ona sama i řada členských zemí, ačkoliv zdůraznila, že Kyjev musí nejdříve splnit nezbytné základní podmínky a reformy. Unie se nyní snaží najít cestu, jak překlenout čas potřebný pro přístupový proces a zároveň efektivně reagovat na aktuální válečnou situaci.

Komplikací v přístupovém procesu zůstává postoj Maďarska, které hrozí vetováním ukrajinského členství. Marta Kosová v této věci uvedla, že Evropská komise bude až do poslední chvíle pracovat na dosažení potřebné jednomyslnosti. Spolupráce a vyjednávání s Budapeští jsou podle ní jedinou cestou, jak udržet proces rozšiřování v pohybu a zajistit pro Ukrajinu potřebnou shodu napříč celou sedmadvacítkou.

Jako bezprostřední reakci na zhoršující se humanitární krizi oznámila Evropská unie nový balíček pomoci ve výši 145 milionů eur. Tyto prostředky jsou určeny na zajištění přístřeší, potravin, pitné vody a zdravotní péče pro lidi zasažené válkou. Komisařka pro krizové řízení Hadja Lahbibová k tomu dodala, že evropská solidarita není jen prázdným heslem, ale projevuje se konkrétními činy, které mají Ukrajincům přinést teplo a naději v nejtěžších chvílích.

