Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor

Snaha Ukrajiny o rychlé přijetí do Evropské unie v roce 2027 naráží na diplomatický odpor. Lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel, který v minulosti zastával úřad premiéra, vyjádřil značné znepokojení nad opakovanými požadavky prezidenta Volodymyra Zelenského. Bettel zdůraznil, že proces rozšiřování Unie se musí řídit jasně stanovenými pravidly, nikoliv ultimáty, která podle něj nejsou v zájmu samotné Ukrajiny.
Bettel připomněl existenci kodaňských kritérií, která definují nezbytné podmínky pro vstup kandidátské země. Tato pravidla zahrnují stabilitu institucí zaručujících demokracii, právní stát a ochranu lidských práv. Podle lucemburského diplomata není možné dělat výjimky a „zavírat oči, uši a ústa“ před neplněním těchto standardů jen proto, že jde o specifický případ.
Kritika z Lucemburska přichází v době, kdy ukrajinský prezident vede intenzivní rozhovory s evropskými partnery. Jedním z nich byl i rakouský kancléř Christian Stocker, se kterým Zelenskyj jednal o kritickém stavu ukrajinské energetiky. Rusko denně útočí na rozvodné sítě a elektrárny, což vystavuje obyvatelstvo hrozbě mrazů. Zelenskyj ocenil finanční pomoc, kterou Rakousko na podporu energetického sektoru vyčlenilo.
Během jednání se Stockerem se Zelenskyj dotkl také výsledků nedávných trilaterálních schůzek v Arabských emirátech, kterých se účastnily delegace Ukrajiny, USA a Ruska. Tyto diskuse se soustředily na vojenské otázky a budoucí bezpečnostní záruky. Právě plnohodnotné členství v EU považuje ukrajinská hlava státu za zásadní pilíř bezpečnosti nejen pro svou zemi, ale pro celý evropský kontinent.
Debata o roce 2027 jako pevném termínu přijetí však rozděluje evropské lídry. Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že v Bruselu existuje důvěrný dokument, který s tímto datem již dopředu počítá. Orbán se proti takovému scénáři ostře vymezil a varoval, že náklady na integraci a obnovu Ukrajiny by mohly do roku 2040 dosáhnout až 1,6 bilionu dolarů, což by podle něj zruinovalo evropské hospodářství.
Maďarský předseda vlády rovněž kritizoval myšlenku společných unijních půjček na financování ukrajinských potřeb. Podle Orbána by měla být pomoc Ukrajině založena na dobrovolnosti každého členského státu. Prohlásil dokonce, že v Maďarsku nebude v příštím století existovat parlament, který by hlasoval pro vstup Ukrajiny do Unie. Reagoval tak i na Zelenského vystoupení v Davosu, které označil za nereálné.
Zatímco politici debatují o termínech, rodí se ambiciózní hospodářské projekty. Takzvaný „plán prosperity“, na kterém spolupracují USA a EU, počítá s mobilizací 800 miliard dolarů z veřejných i soukromých zdrojů během příštího desetiletí. Tyto prostředky mají sloužit k poválečné obnově a stabilizaci země. Dalších 700 miliard eur by mohlo být vyčleněno na vojenské výdaje, pokud by ruská agrese i nadále pokračovala.
Evropská komise se k Orbánovým výrokům o důvěrných dokumentech přímo nevyjádřila. Potvrdila však, že finišuje jednání se Spojenými státy o vytvoření jednotného rámce pro ekonomickou prosperitu Ukrajiny. Cílem je vytvořit předvídatelné prostředí pro investice a reformy, které by zemi postupně přiblížily k evropským standardům.
Související
EU a USA připravují rozsáhlý desetiletý plán prosperity na obnovu Ukrajiny za 800 miliard dolarů
Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán
Ukrajina , EU (Evropská unie) , Xavier Bettel
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy
před 1 hodinou
Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor
před 2 hodinami
CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry
před 2 hodinami
Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU
před 3 hodinami
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
před 3 hodinami
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
před 4 hodinami
Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou
před 5 hodinami
Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje
před 5 hodinami
Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu
před 6 hodinami
Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině
před 6 hodinami
Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí
před 7 hodinami
Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video
před 8 hodinami
Tragická nehoda omezila provoz na D1. Zemřeli dva lidé z dodávky
před 9 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Ani maxima nemusí vyšplhat nad nulu
včera
Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků
včera
Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem
včera
Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice
včera
První dáma Pavlová se zmínila o lžích či výhrůžkách. Prezidenta podpořila
včera
Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá
včera
Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas
Šéf české diplomacie Petr Macinka (AUTO) se den po vyhrocení sporu s prezidentem Petrem Pavlem setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle svých slov se s ním nakonec nebavil o aktuálním napětí mezi sebou a hlavou státu. Zdůraznil také, že je zcela na Česku, koho pošle na summit aliance.
Zdroj: Jan Hrabě