Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou

Poté, co si biatlonistka Markéta Davidová dala zdravotní pauzu a nezúčastnila se o posledním víkendu domácího podniku Světového poháru v Novém Městě na Moravě, by se měla opět připojit k biatlonovému týmu a začít s ním trénovat na blížící se zimní olympijské hry, které v Miláně a Cortině d´Ampezzo začínají již v pátek 6. února.
Zdravotní pauzou u Markéty Davidové rozumějme jako regeneraci po řadě předešlých vyšetření kvůli jejím potížím se zády. Kvůli bolestem s nimi spojenými se proto Davidová neukázala nejen o posledním víkendu v Novém Městě na Moravě, ale ani před tím v Ruhpoldingu. Připomeňme, že devětadvacetiletou českou reprezentantku již v minulé sezóně záda trápila a nakonec musela podstoupit operaci vyhřezlé ploténky.
„U Markéty se nic nemění, co jsme avizovali. Markéta prošla řadou vyšetření plus rehabilitačním procesem. V pondělí doufáme, že se zapojí do přípravy a ve čtvrtek odjede s týmem na olympiádu,“ uvedl k aktuální situaci kolem Davidové Ondřej Rybář, sportovní ředitel biatlonového svazu, jenž zároveň prozradil, co všechno musela Davidová v posledních dnech absolvovat. „Vyšetření byla různá. Ať už šlo o magnetickou rezonanci, rentgeny a podobné. Tohle je věc lékařů, fyzioterapeutů, kteří hledají příčinu, proč k nějakým otokům došlo. Já si to netroufnu říct. Musíme udělat maximum pro to, aby otok zmizel a neobjevil se znovu. Uděláme co nejvíc pro to, aby Markéta byla na startu hned prvního závodu,“ řekl Rybář konkrétně.
Jakkoli ani po regeneraci není Davidová stoprocentně připravená na blížící se zimní olympiádu, hodlá se i tak zúčastnit závěrečné přípravy v Anterselvě, aby tak mohla být nachystaná na první biatlonový olympijský závod, jenž je na programu již 8. února.
„Markéta se v pondělí začíná vracet. Před olympiádou už nemůžeme jezdit žádné velké objemy a těžkou sílu, ale jde o to dostat se do toho. Nemyslím, že by utrpěl fyzický stav, protože bylo vidět, že v Oberhofu byla na hodně dobré úrovni. Tam je jediná limitace toho, aby zdravotní stav byl takový, aby ze sebe mohla vydat sto procent,“ řekl dále Rybář a pokračoval s tím, že i v Itálii se bude zdravotní stav Davidové nadále sledovat. „V případě, že neprobíhá všechno, jak si člověk představoval, tak se to řeší vždycky. Plán je, ale musíte reagovat. U Markéty to bude pod ještě větším drobnohledem, abychom se nedostali do stavu, kdy ji záda nepustí na start.“
„Pokud by přišly zdravotní problémy, což se může stát u jakéhokoliv závodníka, tak můžete kdykoliv povolat náhradníka. Ale jen ze zdravotních důvodů. A pokud bude potřeba, musíme být připravení,“ ví Rybář.
Jedním z náhradníků může být i vycházející biatlonová kometa Ilona Plecháčová, která se premiérově představila nyní v Novém Městě na Moravě. „Pokud dojde na to, že něčí zdravotní stav vylučuje start na olympiádě, tak samozřejmě bude povolán náhradník. A je otázkou, na jaký závod, kdy se pojede, protože někdo třeba bude v Norsku a nebude startovat hned v aktuálním závodu, tak přijede, jak bude moct. Chceme tam být v pěti. Štafety se jedou až na konci, vždycky tam potřebujete mít rezervu. I proto jsme řešili tu olympijskou nominaci, že potřebujeme mít pět lidí,“ zakončil Rybář.
Související
Vysočina Aréna na nohou. Díky finiši Krčmáře vybojovala smíšená biatlonová štafeta bronz
Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou
před 1 hodinou
Podle očekávání. Ovčáček se stal členem jedné z mediálních rad
před 2 hodinami
Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní
před 2 hodinami
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
před 3 hodinami
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl
před 4 hodinami
Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko
před 5 hodinami
Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy
před 5 hodinami
Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor
před 6 hodinami
CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry
před 7 hodinami
Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU
před 8 hodinami
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
před 8 hodinami
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
před 8 hodinami
Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou
před 9 hodinami
Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje
před 10 hodinami
Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu
před 11 hodinami
Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině
před 11 hodinami
Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí
před 12 hodinami
Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video
před 12 hodinami
Tragická nehoda omezila provoz na D1. Zemřeli dva lidé z dodávky
před 14 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Ani maxima nemusí vyšplhat nad nulu
Blíží se víkend na přelomu ledna a února, který bude poměrně mrazivý. Ani přes den se totiž teploty nemusí na řadě míst dostat nad nulu. Může také slabě sněžit, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě