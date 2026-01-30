Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský vůdce Vladimir Putin souhlasil s týdenním přerušením útoků na ukrajinské hlavní město Kyjev a další obydlené oblasti. Důvodem pro tento nečekaný krok mají být extrémně nízké teploty, které v současné době region sužují. Podle Trumpových slov Putin na jeho osobní žádost slíbil, že po dobu jednoho týdne nebude ruská armáda ostřelovat města ani obce.
Donald Trump o tomto vývoji informoval během televizního zasedání kabinetu ve Washingtonu. Uvedl, že se na ruského prezidenta obrátil s apelem, aby bral ohled na mrazivé počasí, kterému Ukrajinci čelí. „Osobně jsem prezidenta Putina požádal, aby týden nestřílel na Kyjev a různá další města, a on s tím souhlasil,“ prohlásil Trump s tím, že mu mnozí poradci takový telefonát rozmlouvali jako ztrátu času.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj toto oznámení uvítal a označil jej za důležité prohlášení pro bezpečnost ukrajinských civilistů. Ve svém příspěvku na sociálních sítích zdůraznil, že zajištění dodávek energie v tomto extrémním zimním období je základem pro přežití obyvatelstva. Zelenskyj vyjádřil očekávání, že dohoda bude skutečně naplněna, a poděkoval americkému prezidentovi za jeho úsilí při ochraně životů.
Ačkoliv Trump neuvedl přesný časový harmonogram, kdy má klid zbraní začít, meteorologické předpovědi pro Kyjev naznačují kritický vývoj. Teploty mají v nejbližších dnech klesnout až k hranici –24 °C, přičemž v některých částech země se očekávají mrazy dosahující dokonce –30 °C. Právě v těchto mrazivých dnech by měl dojednaný týdenní klid poskytnout Ukrajincům nezbytný prostor pro stabilizaci energetické sítě.
Z ruské strany zatím nepřišlo žádné oficiální potvrzení tohoto závazku. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se k otázkám na možné energetické příměří vyjádřil vyhýbavě s tím, že záležitost nemůže v tuto chvíli komentovat. Nicméně podle dostupných informací Ukrajina souhlasila s recipročním krokem a po dobu trvání této pauzy zastaví své vlastní útoky na ruské ropné rafinérie.
Tento diplomatický posun navazuje na nedávná třístranná jednání mezi zástupci USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Šlo o první setkání v tomto složení od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022. Účastníci tehdy popsali rozhovory jako konstruktivní a právě tam se měla poprvé otevřít otázka dočasného zastavení útoků na civilní infrastrukturu během nejkrutější fáze zimy.
Situace v ukrajinských městech je přitom kritická. Rusko během zimy zintenzivnilo útoky na energetické uzly, což vedlo k rozsáhlým výpadkům elektřiny, tepla i vody. Miliony lidí se ocitly v situaci, kdy dodávky proudu fungují jen několik hodin denně. Energetické společnosti sice pracují na opravách nepřetržitě, ale jejich snaha je často zmařena novými vlnami náletů, které poškozují již opravená zařízení.
Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff vyjádřil optimismus ohledně dalšího vyjednávání a uvedl, že administrativa dělá v mírovém procesu velký pokrok. Podle Witkoffa umožňuje Trumpovo osobní přátelství s Putinem vést dialog, který může zachránit mnoho životů. Zástupci americké vlády věří, že lidé na Ukrajině nyní s nadějí vyhlížejí brzké uzavření komplexnější mírové dohody.
Navzdory těmto diplomatickým proklamacím však boje na mnoha místech fronty neutichají. Ukrajinské letectvo v pátek ráno informovalo o další vlně ruských raket a desítek dronů, které mířily na cíle po celé zemi. Úřady sice nespecifikovaly, zda šlo o útoky na energetiku v místech spadajících pod dohodnutou pauzu, ale incidenty v Záporožské či Dněpropetrovské oblasti potvrzují, že napětí v regionu přetrvává.
Bývalé pokusy o dočasná příměří z minulých let většinou končily vzájemným obviňováním z jejich porušování. Tentokrát je však do procesu aktivně zapojena americká administrativa pod vedením Donalda Trumpa, která na dosažení výsledků klade velký důraz.
Zdroj: Jan Hrabě