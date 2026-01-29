Bývalý mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček hlásí návrat do veřejných funkcí. Poslanci jej ve středu zvolili členem Rady ČTK, někdejší spolupracovník Miloše Zemana byl kandidátem vládního hnutí ANO. Úspěch Ovčáčka ve volbě se tak dal předpokládat.
Volba byla tajná, Ovčáček získal 94 ze 177 hlasů, informoval web iDnes.cz. Jedno místo v radě zůstává nadále volné, ve druhém kole se o něj utkají René Levínský a Romana Žatecká. Nejméně úspěšným kandidátem byl Jakub Heikenwälder.
Úspěch někdejšího mluvčího prezidenta ve volbě se dal očekávat, protože byl kandidátem hnutí ANO, které je nesilnějším subjektem současné vládní koalice. Tvoří ji s Babišovým hnutím ještě SPD a Motoristé, trojice stran má dohromady pohodlnou většinu 108 hlasů v Poslanecké sněmovně.
Ovčáček se v očích veřejnosti proslavil během dlouholetého angažmá na Pražském hradě během dvou funkčních období předchozího prezidenta Miloše Zemana. V prosinci 2013 nastoupil do pozice tiskového mluvčího, v následujícím roce se pak stal i ředitelem tiskového odboru prezidentské kanceláře. Tím byl až do konce Zemanova druhého mandátu.
V posledních letech asi nejvíce zaujala jeho častá a hlasitá podpora napadené Ukrajiny, která již téměř čtyři roky vzdoruje agresi sousedního Ruska. Někdejší novinář se ostatně v listopadu 2022 oženil s ukrajinskou partnerkou, kterou poznal, když ji u sebe ubytoval jako uprchlici po začátku konfliktu v její rodné zemi.
Související
Jiří Ovčáček figuruje v plánech hnutí ANO. Poslanci ho navrhují do jedné z rad
Události Petra Nutila: Ovčáček proti Babišovi a zmatky kolem covidu
Jiří Ovčáček , Poslanecká sněmovna
Aktuálně se děje
před 51 minutami
Podle očekávání. Ovčáček se stal členem jedné z mediálních rad
před 1 hodinou
Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní
před 2 hodinami
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
před 3 hodinami
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl
před 3 hodinami
Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko
před 4 hodinami
Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy
před 5 hodinami
Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor
před 6 hodinami
CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry
před 7 hodinami
Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU
před 7 hodinami
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
před 7 hodinami
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
před 8 hodinami
Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou
před 9 hodinami
Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje
před 9 hodinami
Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu
před 10 hodinami
Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině
před 10 hodinami
Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí
před 11 hodinami
Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video
před 12 hodinami
Tragická nehoda omezila provoz na D1. Zemřeli dva lidé z dodávky
před 13 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Ani maxima nemusí vyšplhat nad nulu
včera
Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků
Českou uměleckou scénu zasáhla v úvodu týdne smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel malíř, sochař a ilustrátor Boris Jirků, jenž také působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Zdroj: Jan Hrabě