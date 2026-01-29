Podle očekávání. Ovčáček se stal členem jedné z mediálních rad

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. ledna 2026 19:58

Jiří Ovčáček
Jiří Ovčáček Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Bývalý mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček hlásí návrat do veřejných funkcí. Poslanci jej ve středu zvolili členem Rady ČTK, někdejší spolupracovník Miloše Zemana byl kandidátem vládního hnutí ANO. Úspěch Ovčáčka ve volbě se tak dal předpokládat. 

Volba byla tajná, Ovčáček získal 94 ze 177 hlasů, informoval web iDnes.cz. Jedno místo v radě zůstává nadále volné, ve druhém kole se o něj utkají René Levínský a Romana Žatecká. Nejméně úspěšným kandidátem byl Jakub Heikenwälder. 

Úspěch někdejšího mluvčího prezidenta ve volbě se dal očekávat, protože byl kandidátem hnutí ANO, které je nesilnějším subjektem současné vládní koalice. Tvoří ji s Babišovým hnutím ještě SPD a Motoristé, trojice stran má dohromady pohodlnou většinu 108 hlasů v Poslanecké sněmovně. 

Ovčáček se v očích veřejnosti proslavil během dlouholetého angažmá na Pražském hradě během dvou funkčních období předchozího prezidenta Miloše Zemana. V prosinci 2013 nastoupil do pozice tiskového mluvčího, v následujícím roce se pak stal i ředitelem tiskového odboru prezidentské kanceláře. Tím byl až do konce Zemanova druhého mandátu.

V posledních letech asi nejvíce zaujala jeho častá a hlasitá podpora napadené Ukrajiny, která již téměř čtyři roky vzdoruje agresi sousedního Ruska. Někdejší novinář se ostatně v listopadu 2022 oženil s ukrajinskou partnerkou, kterou poznal, když ji u sebe ubytoval jako uprchlici po začátku konfliktu v její rodné zemi. 

před 1 hodinou

Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní

Související

Jiří Ovčáček Glosa

Události Petra Nutila: Ovčáček proti Babišovi a zmatky kolem covidu

Moji milí, vítejte u dalšího vydání Událostí PN. Je před Vánocemi. Jak už jsem psal vloni, zkuste nezapomenout na to, že veškerý ten světélkující, ze všech stran povykující a obtěžující „vánoční“ teror je tu jen proto, že ve skutečnosti už neslavíme Vánoce, slavíme jakousi neurčitou simulaci bez významu, a aby nám to nebylo tak divné, všeprostupující konzum nahrazuje tu prázdnotu uřvaností.

Více souvisejících

Jiří Ovčáček Poslanecká sněmovna

Aktuálně se děje

před 51 minutami

před 1 hodinou

Miloš Zeman

Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní

Napjatou situaci mezi prezidentem a šéfem diplomacii se rozhodl okomentovat i Miloš Zeman, předchůdce Petra Pavla na Pražském hradě. Exprezident vyjádřil názor, že esemesky ministra Petra Macinky nejsou vydíráním. Zásadní však bude stanovisko policistů. 

před 2 hodinami

Počasí, ilustrační fotografie.

První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu

Do Česka může v únoru opět vpadnout chladný arktický vzduch. Připustili to meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pravdou je, že zatím panuje značná nejistota. Odborníci ale prozradili, proč by se u nás mohlo během příštího měsíce ochladit. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Michael Schumacher

Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko

Příběh je to notoricky známý. Všechno začalo na konci prosince 2013, kdy měl těžkou nehodu na lyžích a utrpěl vážné poranění mozku, po němž byl od té doby několik měsíců v kómatu. Pak přešel do domácí péče, v rámci které se o něj starala manželka Corinna. Řeč je pochopitelně o legendárním německém šampionovi formule 1 Michaelu Schumacherovi, v jehož případě fanoušci dlouho čekali na nějakou pozitivní zprávu o jeho stavu. Ta přišla nyní poté, co britská média hovoří o tom, že by už neměl být upoután na lůžko.

před 4 hodinami

Betonové bariéry známé jako „dračí zuby“

Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy

Polská vláda se rozhodla k zásadnímu kroku v oblasti modernizace národní obrany a zahajuje nákup komplexního systému pro boj s bezpilotními prostředky s názvem San. Celkové náklady na tento projekt se odhadují na 15 miliard zlotých, přičemž první dodávky techniky by měly být realizovány ještě v průběhu letošního roku. Premiér Donald Tusk potvrdil, že vyjednávání o této obří zakázce jsou ve finální fázi a k podpisu smlouvy by mělo dojít na konci ledna.

před 5 hodinami

Xavier Bettel

Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor

Snaha Ukrajiny o rychlé přijetí do Evropské unie v roce 2027 naráží na diplomatický odpor. Lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel, který v minulosti zastával úřad premiéra, vyjádřil značné znepokojení nad opakovanými požadavky prezidenta Volodymyra Zelenského. Bettel zdůraznil, že proces rozšiřování Unie se musí řídit jasně stanovenými pravidly, nikoliv ultimáty, která podle něj nejsou v zájmu samotné Ukrajiny.

před 6 hodinami

Donald Trump

CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry

Americký prezident Donald Trump zvažuje provedení rozsáhlého vojenského úderu na Írán. Toto rozhodnutí přichází poté, co předběžná diplomatická jednání mezi Washingtonem a Teheránem o omezení íránského jaderného programu a výroby balistických raket nepřinesla žádný hmatatelný pokrok. Trumpovy hrozby vyvolaly v Íránu vlnu rozhořčení a tamní představitelé již přislíbili okamžitou a tvrdou odplatu v případě jakékoli americké vojenské akce.

před 7 hodinami

Marta Kosová

Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU

Eurokomisařka Marta Kosová ostře odsoudila pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a označila ji za formu státního teroru. Při svém příchodu na jednání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu uvedla, že zprávy přicházející z fronty a ukrajinských měst jsou každým dnem otřesnější. Podle jejích slov Rusko svými činy překračuje rámec běžného vedení války, neboť se záměrně zaměřuje na civilní cíle.

před 7 hodinami

Írán

90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude

Po téměř třech týdnech jednoho z nejextrémnějších výpadků internetu v historii se někteří z 92 milionů obyvatel Íránu začínají znovu připojovat k síti. Přístup je však podle všeho velmi přísně kontrolován a omezován. Země odpojila internetové spojení 8. ledna, což bylo všeobecně vnímáno jako pokus úřadů zastavit šíření informací o tvrdých zásazích proti demonstrantům. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí blokádu obhajoval jako reakci na údajné teroristické operace.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Andrej Babiš

Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nadále stát za svým koaličním partnerem a odmítá odvolat Petra Macinku (Motoristé) z funkcí ministra zahraničí a dočasného správce resortu životního prostředí. Opozice na odchod ministra tlačí kvůli jeho nevybíravé komunikaci směrem k Hradu, kterou prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Babiš však po návštěvě vojenské základny v Čáslavi označil dosavadní spolupráci s Macinkou za výbornou a fungující.

před 9 hodinami

Výbuchy v Íránu

Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu

Možnost vojenského úderu Spojených států proti Íránu se stala jedním z nejdiskutovanějších témat světové bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval teheránský režim před následky násilného potlačování vnitrostátních protestů a hrozil nasazením „masivní armády“, která je již na cestě do regionu. Zatímco cíle případného útoku jsou pro vojenské stratégy víceméně odhadnutelné, výsledná reakce a dopady na globální stabilitu zůstávají neznámou s mnoha proměnnými. Server BBC zmapoval nejpravděpodobnější scénáře, které Íránu hrozí.

před 10 hodinami

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině

Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků

Českou uměleckou scénu zasáhla v úvodu týdne smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel malíř, sochař a ilustrátor Boris Jirků, jenž také působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy