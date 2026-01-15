Jiří Ovčáček figuruje v plánech hnutí ANO. Poslanci ho navrhují do jedné z rad

Jiří Ovčáček byl jako tiskový mluvčí po dlouhá léta věrným spolupracovníkem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Po konci jeho druhého funkčního období se i on stáhl z politiky. Nyní to ale vypadá, že by mu vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše mohla zařídit novou exponovanou funkci.
Ovčáček je totiž poslanci Babišova hnutí ANO navržen na jedno z neobsazených míst v Radě ČTK, informoval web novinky.cz s odkazem na přijaté usnesení. Dalšími kandidáty do zmíněného orgánu jsou Jakub Heikenwälder, René Levínský a Romana Žatecká. Volná jsou dvě místa v radě.
Ovčáček se v očích veřejnosti proslavil během dlouholetého angažmá na Pražském hradě během dvou funkčních období předchozího prezidenta Miloše Zemana. V prosinci 2013 nastoupil do pozice tiskového mluvčího, v následujícím roce se pak stal i ředitelem tiskového odboru prezidentské kanceláře. Tím byl až do konce Zemanova druhého mandátu.
V posledních letech asi nejvíce zaujala jeho častá a hlasitá podpora napadené Ukrajiny, která již téměř čtyři roky vzdoruje agresi sousedního Ruska. Někdejší novinář se ostatně v listopadu 2022 oženil s ukrajinskou partnerkou, kterou poznal, když ji u sebe ubytoval jako uprchlici po začátku konfliktu v její rodné zemi.
Ovčáček má zřejmě značnou šanci stát se radním, protože v Poslanecké sněmovně se po říjnových volbách utvořila koalice hnutí ANO, které jej do funkce navrhlo, s SPD a Motoristy. Trojice uskupení má pohodlnou většinu 108 hlasů.
