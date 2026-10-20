Zelenskyj přiznal, že Ukrajině dochází rakety do Patriotů. Americe učinil nabídku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil americkým zákonodárcům, že Ukrajina téměř vyčerpala své zásoby střelných raket pro systém Patriot dodaných ze Spojených států. V reakci na tuto kritickou situaci nabídl třicetidenní pozastavení ukrajinských úderů na ruské ropné rafinérie. Výměnou za tento krok požaduje po Washingtonu obnovení a poskytnutí americké pomoci v oblasti protivzdušné obrany.
Zelenskyj zdůraznil, že v zemi nezbyly téměř žádné rakety Patriot. K tomuto zásadnímu nedostatku dochází v době, kdy Ruská federace intenzivně stupňuje balistické útoky na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. Během jednoho z posledních nočních úderů zaznamenaly ukrajinské úřady vypálení šestnácti balistických raket a šesti střel s plochou dráhou letu.
Navrhovaný třicetidenní klid zbraní zaměřený na ropná zařízení navazuje na dřívější ukrajinskou nabídku na vzájemné zastavení úderů na energetickou infrastrukturu. Kyjev dříve navrhoval, že přestane útočit na ruské rafinérie, pokud Moskva ukončí údery na ukrajinskou elektrickou síť. Podle vyjádření Zelenského však ruský prezident Vladimir Putin tento reciproční návrh odmítl.
Ukrajina podle svého prezidenta již dříve prokázala ochotu dočasně zastavit útoky na ruská ropná zařízení, když tak na několik dní učinila na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ruská strana však během této pauzy nadále pokračovala v cílených útocích na ukrajinskou energetiku. Z toho důvodu Kyjev přišel s alternativním návrhem požadujícím americké rakety Patriot výměnou za jednostranné zastavení úderů na rafinérie, na který však Washington zatím nepřistoupil.
Prezident Zelenskyj upozornil také na to, že Pentagon v současnosti zdržuje dodávky raket, které pro Ukrajinu již zakoupily evropské země v rámci programu PURL. Nový balík střel v současnosti čeká na schválení amerického ministra obrany Peta Hegsetha. Evropští spojenci, kteří chtějí předat interceptory ze svých vlastních zásob, rovněž marně čekají na udělení potřebného povolení ze strany Spojených států.
Nedostatek munice pro systémy Patriot vystavuje ukrajinská města i kritickou infrastrukturu před nadcházející zimou obrovskému riziku. Ukrajinský prezident vyslovil podezření, že zdržování schvalovacích procesů v Pentagonu je součástí širšího politického rozhodnutí zpomalit podporu Ukrajině. Poukázal přitom i na nedávné omezení satelitních kapacit Starlink a Starshield nebo na opakující se neposkytnutí včasných amerických varování před ruskými balistickými údery.
Představitelé Trumpovy administrativy odmítají tvrzení, že by došlo k pozastavení sdílení zpravodajských informací. Zelenskyj označil tato nevysvětlená omezení za znepokojující i z toho důvodu, že ukrajinské síly pokračují v osvobozování území. Během operace Oživění zpět získaly 245 kilometrů čtverečních v Doněcké oblasti a dalších 876 kilometrů čtverečních v sektoru Oleksandrivka.
I přes vzniklé rozpory Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina zůstává vděčná za dosavadní americkou podporu a vzniklé spory se snaží vyřešit diplomatickou cestou. O situaci již hovořil se zástupci Donalda Trumpa a očekává osobní setkání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Norsku, kde plánuje vyjasnit další směřování vzájemné spolupráce.
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Zdroj: Libor Novák