Zelenskyj prozradil důvody, které ho vedly k odvolání populárního ministra Fedorova

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně obhájil své rozhodnutí odvolat populárního ministra obrany Mychajla Fedorova a potvrdil, že důvodem byl hluboký rozkol mezi vedením ministerstva a nejvyšším velením armády.
Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě přiznal, že dialog mezi reformátorem Fedorovem a vrchním velitelem ozbrojených sil Oleksandrem Syrským byl mimořádně náročný. V situaci, kdy obě strany nedokázaly najít shodu, byl nucen vybrat si jednu z nich a podpořit armádní velení. Na uvolněné místo dočasně jmenoval úřadujícího šéfa tajné služby Jevhena Chmaru.
Prezidentův krok vyvolal ostrou vlnu nevole v řadách občanské společnosti i u mezinárodních partnerů. Před prezidentskou kanceláří v Kyjevě se sešlo více než tisíc demonstrantů, kteří s transparenty vyjadřovali podporu odvolanému ministrovi a požadovali odchod generála Syrského. Jednalo se teprve o druhý masový protivládní protest od začátku plnohodnotné ruské invaze, což podtrhuje závažnost vnitřní politické krize. Mnozí protestující vyjadřovali obavu, že mladý a digitálně progresivní Fedorov byl odstraněn, protože ho okolí hlavy státu vnímalo jako budoucího politického konkurenta.
Samotný Fedorov na vlastní tiskové konferenci ostře kritizoval armádní špičky z uplatňování sovětských metod a blokování nezbytných strukturálních změn. Uvedl, že generální štáb mařil jeho plány na modernizaci armády a rozhodování o podpoře jednotlivých brigád se zakládalo na osobní loajalitě namísto reálných dat. Podle odvolaného ministra je taková kultura v armádě neudržitelná, pokud má Ukrajina porazit Rusko asymetrickými metodami a s minimálními ztrátami. Roztržka vyvrcholila poté, co Fedorov navrhl výměnu generála Syrského, což vedlo k jeho vlastnímu středečnímu odvolání.
Tato politická krize zcela zastínila rozlučkovou návštěvu britského premiéra Keira Starmera v Kyjevě před jeho nadcházejícím odchodem z funkce. Starmer během setkání vyjádřil Ukrajině neochvějnou britskou podporu a ocenil úspěšné ukrajinské útoky bezpilotních letounů na cíle hluboko v ruském vnitrozemí, které podle něj změnily dynamiku války. Zelenskyj udělil britskému premiérovi nejvyšší státní vyznamenání pro cizince a ujistil, že časté střídání na postu šéfa britské vlády neohrozí silné vzájemné vztahy obou zemí.
Vládní otřesy na Ukrajině se navíc neomezují pouze na ministerstvo obrany. Parlament přijal také rezignaci premiérky Julije Svyrydenkové, přičemž jejím pravděpodobným nástupcem se stane šéf energetické společnosti Naftogaz Serhij Koreckyj. Zelenskyj tyto kroky odůvodnil nutností celkového restartu vládního kabinetu. Odborníci i veřejnost však varují, že odstraňování ambiciózních a reformních figur, podobně jako tomu bylo v minulosti u generála Valerije Zalužného, může zemi politicky rozdělit a posílit staromódní, centralizovaný styl řízení státu.
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Zdroj: Libor Novák