Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že pokud se Rusko rozhodne pro rozsáhlou ofenzívu na frontě, bude k tomu muset přistoupit k další vlně mobilizace. Podle hlavy státu Vladimir Putin aktuálně zvažuje dvě varianty dalšího postupu. První z nich představuje opakování velkého útoku přímo na Ukrajinu. Druhou možností je podle prezidenta pokus o úder s menšími náklady a vynaloženým úsilím, který by se zaměřil na jiné cíle.
Jako pravděpodobný cíl pro druhou variantu, která by nevyžadovala tak vysoký počet bojových sil, vidí Zelenskyj právě pobaltské státy. Upozornil, že tyto země nejsou na konflikt o vysoké intenzitě dostatečně připraveny, což však nijak nesouvisí s odvahou jejich obyvatel. Podle něj jde o to, že jsou tyto státy menší, což z nich dělá teoreticky snadnější terč pro ruskou agresi.
Domnívá se, že Rusko již má plány na mobilizaci připravené, což vysvětluje i současné kroky režimu k omezování přístupu k internetu. Cílem těchto opatření je podle Zelenského potlačení případných nepokojů, které by rozsáhlý nábor vojáků mohl vyvolat. Putin má tak na stole několik možností, jakým směrem svou agresi nasměruje.
Klíčovým faktorem při rozhodování Kremlu je podle ukrajinského lídra sledování reakce aliančních zemí. Putin vyčkává, jakým způsobem na případnou hrozbu odpoví členské státy NATO a zda budou ochotny vojensky zasáhnout. Zelenskyj zdůraznil, že pokud by aliance na ruskou agresi jednotně nereagovala, riskovala by svou vlastní existenci.
Podle hlavy státu jiná cesta pro NATO neexistuje, než aby se semklo a postavilo se ruským záměrům. Pokud by aliance selhala v odpovědi na Putinovy kroky, de facto by to znamenalo její konec. Zelenskyj proto apeluje na jednotu spojenců jako na jedinou možnost, jak zabránit další eskalaci konfliktu.
Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí
