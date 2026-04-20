Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí

Libor Novák

20. dubna 2026 18:25

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že pokud se Rusko rozhodne pro rozsáhlou ofenzívu na frontě, bude k tomu muset přistoupit k další vlně mobilizace. Podle hlavy státu Vladimir Putin aktuálně zvažuje dvě varianty dalšího postupu. První z nich představuje opakování velkého útoku přímo na Ukrajinu. Druhou možností je podle prezidenta pokus o úder s menšími náklady a vynaloženým úsilím, který by se zaměřil na jiné cíle.

Jako pravděpodobný cíl pro druhou variantu, která by nevyžadovala tak vysoký počet bojových sil, vidí Zelenskyj právě pobaltské státy. Upozornil, že tyto země nejsou na konflikt o vysoké intenzitě dostatečně připraveny, což však nijak nesouvisí s odvahou jejich obyvatel. Podle něj jde o to, že jsou tyto státy menší, což z nich dělá teoreticky snadnější terč pro ruskou agresi.

Domnívá se, že Rusko již má plány na mobilizaci připravené, což vysvětluje i současné kroky režimu k omezování přístupu k internetu. Cílem těchto opatření je podle Zelenského potlačení případných nepokojů, které by rozsáhlý nábor vojáků mohl vyvolat. Putin má tak na stole několik možností, jakým směrem svou agresi nasměruje.

Klíčovým faktorem při rozhodování Kremlu je podle ukrajinského lídra sledování reakce aliančních zemí. Putin vyčkává, jakým způsobem na případnou hrozbu odpoví členské státy NATO a zda budou ochotny vojensky zasáhnout. Zelenskyj zdůraznil, že pokud by aliance na ruskou agresi jednotně nereagovala, riskovala by svou vlastní existenci.

Podle hlavy státu jiná cesta pro NATO neexistuje, než aby se semklo a postavilo se ruským záměrům. Pokud by aliance selhala v odpovědi na Putinovy kroky, de facto by to znamenalo její konec. Zelenskyj proto apeluje na jednotu spojenců jako na jedinou možnost, jak zabránit další eskalaci konfliktu.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance vyjádřil hrdost nad tím, že USA přestaly darovat zbraně Ukrajině

Představitelé amerického Pentagonu varovali, že budoucí vojenská pomoc Ukrajině již nemůže stát primárně na bedrech Spojených států. Elbridge Colby, nejvyšší úředník Pentagonu pro strategii, na setkání kontaktní skupiny v Berlíně zdůraznil, že Evropa musí urychleně převzít hlavní odpovědnost za obranu vlastního kontinentu. Podle jeho slov není tento krok otázkou volby, ale strategickou nutností, protože dosavadní čerpání omezených amerických zásob je nadále neudržitelné.
Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajina dosáhla historického milníku. Poprvé dobyla nepřátelské pozice jen pomocí robotů a dronů

Válka dronů dosáhla historického milníku, který zásadně mění povahu moderního válčení. Minulý týden svět poprvé sledoval, jak útok bezpilotních strojů a pozemních robotů dokázal dobýt nepřátelské pozice bez přímé účasti lidské síly. Tento úspěch ukrajinské armády proti ruskému opěrnému bodu komentoval prezident Volodymyr Zelenskyj slovy, že „budoucnost je zde“. Tento technologický průlom přišel jako šok pro Moskvu, která se dlouho domnívala, že díky íránské podpoře v technologii dronů dominuje.

