Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat

Libor Novák

16. června 2026 14:47

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyjádřil k jednáním s německým kancléřem Friedrichem Merzem ohledně myšlenky přidruženého členství v Evropské unii. Merze ocenil s tím, že stojí jasně na straně Kyjeva a dobře ví, že Ukrajina doufá v nějakou formu zrychleného postupu při integraci do sedmadvacítky. 

Podle Zelenského je rychlý proces zásadní, protože pokud se tak nestane, Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do unie zablokovat, jelikož nechce vidět zemi úspěšnou. Zdůraznil, že Kyjev požaduje plnohodnotné členství za stejných podmínek jako ostatní státy, tedy ne lepší, ale ani horší. Na sociálních sítích pak doplnil, že s německým kancléřem diskutoval také o obranné podpoře, se zvláštním zaměřením na protivzdušnou obranu.

Během vystoupení čelil ukrajinský lídr dotazu na dřívější Trumpovy výroky, podle kterých Ukrajina nemá v rukou žádné dobré karty. Zelenskyj reagoval slovy, že situace na bojišti se neustále mění a Moskva na frontě čelí rostoucím potížím. Navzdory odmítavým reakcím z Kremlu zopakoval svůj návrh pozvat Vladimira Putina k jednacímu stolu ještě před nadcházející zimou.

Rozhovory by podle něj měly proběhnout na neutrální půdě ve třetí zemi, přičemž jako příklady jmenoval Švýcarsko, Turecko, Spojené státy nebo některý ze států Blízkého východu. Připomněl uplynulou kritickou zimu na Ukrajině a dodal, že ta letošní bude velmi komplikovaná i pro samotné Rusko. Potvrdil také, že své mírové návrhy nedávno osobně konzultoval s ruským oligarchou Romanem Abramovičem.

Zelenskyj zároveň zdůraznil, že potřebuje, aby americký prezident Donald Trump vyvinul na Rusko mnohem silnější tlak, protože je možná jediným lídrem, který je schopen toho dosáhnout. Trump se podle něj staví velmi pozitivně k raketové pomoci, přičemž Ukrajina usiluje zejména o získání licence na lokální výrobu střel Patriot přímo na svém území.

V oblasti bezpečnosti ukrajinský prezident vyzval Evropskou unii k vybudování společného protiraketového systému, bez něhož podle něj nebudou mít evropské státy dostatek obranných kapacit. V souvislosti s poválečnou obnovou země a rozvojem podnikání pak podtrhl zásadní význam mezinárodních bezpečnostních záruk. Na závěr, při dotazu ohledně Číny, vyjádřil připravenost jednat přímo s prezidentem Si Ťin-pchingem i s jakýmkoli jiným světovým představitelem, který může reálně pomoci ukončit probíhající válečný konflikt s Ruskem.

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Zdroj: Libor Novák

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