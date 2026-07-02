Zelenskyj schválil čtyřicetidenní ofenzivní operaci. Má donutit Rusko jednat o míru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil schválení čtyřicetidenní ofenzivní operace, která byla konzultována s vedením tamní tajné služby. Podle jeho vyjádření na síti Telegram má tato kampaň vytvořit přímý tlak na Rusko a donutit ho k ukončení válečného konfliktu. V současné době není zřejmé, zda byly tyto vojenské akce již zahájeny.
Zelenskyj rovněž potvrdil další úspěšné zásahy ruské infrastruktury. Ukrajinské síly udeřily na dvě ropné rafinérie v Ufě, které leží přibližně 1 500 kilometrů od frontové linie, a také na sklad ropy v Krasnodarské oblasti, situovaný zhruba 300 kilometrů od ukrajinských hranic. Tyto operace navazují na dlouhodobou strategii Kyjeva zaměřenou na cíle spojené s ruským ropným průmyslem.
Na moři došlo k incidentu u sicilského pobřeží, kde francouzské námořní síly zadržely ropný tanker patřící do takzvané ruské stínové flotily. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Moskva toto plavidlo zneužívala k obcházení hospodářských sankcí Západu. Macron tento zásah, který následoval po obdobné akci britské námořní pěchoty v Lamanšském průlivu, označil za důkaz společného odhodlání evropských zemí postupovat proti těmto plavidlům jednotně.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko prohlásil, že v souvislosti se stoupajícím napětím varoval Kyjev před pokusy vtáhnout Bělorusko do války. Ukrajinské straně podle svých slov vzkázal, že případné zapojení jeho země by okamžitě proměnilo charakter celého konfliktu, ačkoli zdůraznil, že Minsk nemá zájem s Ukrajinou bojovat. Lukašenko dodal, že z Kyjeva obdržel odpověď potvrzující, že si ukrajinské vedení toto riziko uvědomuje, načež vyzval k nalezení konstruktivní dohody. Ukrajinští představitelé se k jeho výrokům nevyjádřili.
Zástupce vrchního velitele sil NATO v Evropě, britský letecký maršál Sir John Stringer, v rozhovoru pro agenturu Associated Press uvedl, že nadcházející summit v Ankaře musí zavázat členské státy k posílení obranných výdajů a potvrdit jednotu Aliance i trvalou podporu Ukrajině. Stringer hovořil na vojenské konferenci v Londýně před schůzkou, která se uskuteční 7. a 8. července v Turecku. Přiznal přitom, že Aliance kvůli svému dlouhodobému rozšiřování v současnosti prochází turbulentním obdobím.
Na samotné Ukrajině v noci na čtvrtek jednotky protivzdušné obrany odrazily ruský raketový útok směřující na hlavní město. Trosky zlikvidovaných střel dopadly na předměstí v Darnycké čtvrti, kde na otevřeném prostranství způsobily požár skladu. Šéf vojenské správy Týmur Tkačenko i starosta Vitalij Kličko potvrdili, že událost se obešla bez zranění. Tento incident se odehrál po předchozím varování prezidenta Zelenského před možnými masivními údery na ukrajinskou metropoli a další oblasti.
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Zdroj: Libor Novák