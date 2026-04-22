Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu

Libor Novák

22. dubna 2026 19:55

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CNN varoval před odkládáním jednání o ukončení ruské agrese. Přiznal, že pozornost mezinárodního společenství se nyní výrazně přesunula k válce v Íránu, což považuje za velké riziko pro svou zemi. Domnívá se, že vyjednávání o budoucnosti Ukrajiny nelze podmiňovat tím, až skončí konflikt na Blízkém východě.

Zelenskyj poukázal na praktickou překážku, kterou je fakt, že stejný vyjednávací tým Spojených států vede diskuse o obou konfliktech současně. Skupinu vedenou vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa, tak čeká značná zátěž. Ačkoliv prezident chápe, že Washington je nyní plně vytížen íránskou krizí, zdůrazňuje, že na Ukrajinu se v diplomatickém úsilí nesmí zapomínat.

Podle ukrajinské hlavy státu není možné přistoupit k argumentu, že se o Ukrajině bude hovořit až později. Zdůraznil, že jeho země již nyní prožívá obrovskou tragédii a řešení obou krizí musí probíhat paralelně. Současná geopolitická situace navíc negativně ovlivnila dodávky klíčových zbraní pro potřeby ukrajinské armády.

Prezident konkrétně zmínil nedostatek protibalistických raket, jejichž přísun je nyní ohrožen. Důvodem jsou omezené výrobní kapacity ve Spojených státech, které podle něj nedostačují aktuálním potřebám. Kyjev se tak potýká s přímými komplikacemi při zajišťování obrany svého vzdušného prostoru.

V rozhovoru zaznělo i téma finanční pomoci, o níž se diskutovalo krátce poté, co Evropská unie schválila dlouho očekávanou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Zelenskyj označil získání těchto prostředků za otázku přežití a základní existence svého státu. Půjčka byla po měsíce blokována dosluhujícím maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který požadoval obnovení dodávek ruské ropy.

Průlom v jednáních přinesla porážka Viktora Orbána v nedávných parlamentních volbách v Maďarsku, což odstranilo jednu z hlavních překážek pro uvolnění prostředků. Následně bylo obnoveno tranzitování ropy přes ukrajinský úsek ropovodu Družba a velvyslanci členských zemí EU dali půjčce předběžný souhlas. Tato dohoda představuje pro Kyjev zásadní krok vpřed.

Prezident v rozhovoru vysvětlil, že bez těchto financí není Ukrajina schopna efektivně vyrábět potřebné množství vlastního vojenského vybavení. Jako příklad uvedl výrobu dronů, kde Ukrajina nyní produkuje zhruba tisíc kusů denně, přestože má technickou kapacitu vyrábět dvojnásobek. Nedostatek finančních prostředků tak přímo ovlivňuje obranyschopnost země.

před 3 hodinami

Rusku hrozí nová revoluce. A přijde už na podzim, varoval ve Státní dumě šéf komunistů

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že pokud se Rusko rozhodne pro rozsáhlou ofenzívu na frontě, bude k tomu muset přistoupit k další vlně mobilizace. Podle hlavy státu Vladimir Putin aktuálně zvažuje dvě varianty dalšího postupu. První z nich představuje opakování velkého útoku přímo na Ukrajinu. Druhou možností je podle prezidenta pokus o úder s menšími náklady a vynaloženým úsilím, který by se zaměřil na jiné cíle.
J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance vyjádřil hrdost nad tím, že USA přestaly darovat zbraně Ukrajině

Představitelé amerického Pentagonu varovali, že budoucí vojenská pomoc Ukrajině již nemůže stát primárně na bedrech Spojených států. Elbridge Colby, nejvyšší úředník Pentagonu pro strategii, na setkání kontaktní skupiny v Berlíně zdůraznil, že Evropa musí urychleně převzít hlavní odpovědnost za obranu vlastního kontinentu. Podle jeho slov není tento krok otázkou volby, ale strategickou nutností, protože dosavadní čerpání omezených amerických zásob je nadále neudržitelné.

Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.

OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

Vystrčil si stěžuje na nůž do zad od Babiše. Na Tchajwan poletí komerčním letem

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poletí na Tchajwan komerčním letem. Potvrdil to na úterní tiskové konferenci, kde komentoval předchozí rozhodnutí vlády, která mu znemožnila let armádním strojem. Vystrčil dnes neváhal kritizovat premiéra Andreje Babiš (ANO). 

