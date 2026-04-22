Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CNN varoval před odkládáním jednání o ukončení ruské agrese. Přiznal, že pozornost mezinárodního společenství se nyní výrazně přesunula k válce v Íránu, což považuje za velké riziko pro svou zemi. Domnívá se, že vyjednávání o budoucnosti Ukrajiny nelze podmiňovat tím, až skončí konflikt na Blízkém východě.
Zelenskyj poukázal na praktickou překážku, kterou je fakt, že stejný vyjednávací tým Spojených států vede diskuse o obou konfliktech současně. Skupinu vedenou vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa, tak čeká značná zátěž. Ačkoliv prezident chápe, že Washington je nyní plně vytížen íránskou krizí, zdůrazňuje, že na Ukrajinu se v diplomatickém úsilí nesmí zapomínat.
Podle ukrajinské hlavy státu není možné přistoupit k argumentu, že se o Ukrajině bude hovořit až později. Zdůraznil, že jeho země již nyní prožívá obrovskou tragédii a řešení obou krizí musí probíhat paralelně. Současná geopolitická situace navíc negativně ovlivnila dodávky klíčových zbraní pro potřeby ukrajinské armády.
Prezident konkrétně zmínil nedostatek protibalistických raket, jejichž přísun je nyní ohrožen. Důvodem jsou omezené výrobní kapacity ve Spojených státech, které podle něj nedostačují aktuálním potřebám. Kyjev se tak potýká s přímými komplikacemi při zajišťování obrany svého vzdušného prostoru.
V rozhovoru zaznělo i téma finanční pomoci, o níž se diskutovalo krátce poté, co Evropská unie schválila dlouho očekávanou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Zelenskyj označil získání těchto prostředků za otázku přežití a základní existence svého státu. Půjčka byla po měsíce blokována dosluhujícím maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který požadoval obnovení dodávek ruské ropy.
Průlom v jednáních přinesla porážka Viktora Orbána v nedávných parlamentních volbách v Maďarsku, což odstranilo jednu z hlavních překážek pro uvolnění prostředků. Následně bylo obnoveno tranzitování ropy přes ukrajinský úsek ropovodu Družba a velvyslanci členských zemí EU dali půjčce předběžný souhlas. Tato dohoda představuje pro Kyjev zásadní krok vpřed.
Prezident v rozhovoru vysvětlil, že bez těchto financí není Ukrajina schopna efektivně vyrábět potřebné množství vlastního vojenského vybavení. Jako příklad uvedl výrobu dronů, kde Ukrajina nyní produkuje zhruba tisíc kusů denně, přestože má technickou kapacitu vyrábět dvojnásobek. Nedostatek finančních prostředků tak přímo ovlivňuje obranyschopnost země.
