Země NATO a G7 nabídli Polsku pomoc s vyšetřováním úterního výbuchu rakety

Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jehož země je členem NATO, ale Rusko nemá s úterní explozí co do činění, píše agentura Reuters. Výbuch na východě Polska zabil dva lidi.

Šéfka Evropské komise uvedla, že představitelé zemí G7 a NATO, kteří se účastnili summitu G20, odsoudili masivní raketové útoky, které v úterý Rusko podniklo proti civilní infrastruktuře a energetické síti na Ukrajině. "My všichni odsuzujeme brutální činy Ruska," uvedla na videu ze summitu. "Nabízíme plnou podporu a pomoc Polsku s vyšetřováním," dodala von der Leyenová.

Turecký prezident Erdogan dnes na tiskové konferenci na Bali řekl, že Rusko výbuch na východě Polska nezpůsobilo. Podle něj prohlášení Moskvy i amerického prezidenta Joea Bidena, podle kterého je nepravděpodobné, že polské území zasáhla raketa z Ruska, ukazují, že "Rusko s tím nemá co do činění". Erdogan řekl, že o situaci bude chtít hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, až se vrátí do Ankary.

V polském městě Przewodów u hranic s Ukrajinou se v úterý odpoledne ozvala exploze, při které podle polských úřadů zahynuli dva lidé. Polské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že tam spadla raketa vyrobená v Rusku. Tři nejmenovaní američtí činitelé podle agentury AP později tvrdili, že podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu ukrajinské ozbrojené síly ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu.