Z Hollywoodu přišla ve středu smutná zpráva. Ve věku pouhých 48 let zemřel populární herec James Van Der Beek, který v posledních letech života bojoval s rakovinou tlustého střeva. O úmrtí herce informovala světová média, například britská stanice BBC.
"Náš milovaný James David Van Der Beek odešel v míru dnes ráno," uvedla rodina ve středečním prohlášení na sociálních sítích. "Poslední dny prožil s odvahou, vírou a milostí," dodali pozůstalí.
U Van Der Beeka bylo vážné onemocnění odhaleno v druhé polovině roku 2023. Fanoušci se o nemoci dozvěděli až v listopadu 2024. Herec v jednom z rozhovorů odhalil, že si začal všímat změny střevních pohybů. Po podstoupení vyšetření se ukázalo, že trpí rakovinou ve třetím stádiu.
Van Der Beek se stal ikonou na přelomu tisíciletí díky roli Dawsona Leeryho v kultovním teen dramatu Dawsonův svět (1998–2003). Jeho ztvárnění citlivého, do filmu zapáleného mladíka z něj přes noc udělalo globální celebritu. V tomto období si také připsal úspěch na stříbrném plátně, především v hlavní roli středoškolského quarterbacka ve sportovním dramatu Varsity Blues, za kterou získal cenu MTV Movie Award.
Po skončení seriálu se Van Der Beek úspěšně vyhnul škatulce herce jedné role tím, že začal prokazovat značný komediální talent a ochotu dělat si legraci sám ze sebe. V posledních letech se věnoval různorodým projektům, od dramatických rolí v seriálech jako Pose až po dabing a scénáristiku. Navzdory obrovské slávě v mládí si udržel pověst pracovitého a charismatického herce, který se dokázal adaptovat na proměny televizního průmyslu.
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci
před 30 minutami
V pražské ZOO se potvrdila ptačí chřipka. Platí mimořádná opatření
před 1 hodinou
Zemřel herec Van Der Beek, proslavil ho seriál Dawsonův svět
před 1 hodinou
Šéf olympiády flirtoval s Epsteinovou spolupracovnicí. Celebrity mu vypovídají smlouvy, ve funkci přesto zůstane
před 2 hodinami
Odvaha má vyšší hodnotu než olympijská medaile, ocenil Zelenskyj vyřazeného skeletonistu
před 2 hodinami
Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili
před 3 hodinami
Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi
před 4 hodinami
Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie
před 4 hodinami
Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum
před 5 hodinami
Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády
před 6 hodinami
Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace
před 7 hodinami
Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války
před 7 hodinami
Po rozsáhlém útoku v Oděse jsou bez proudu statisíce lidí
před 8 hodinami
Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované
před 9 hodinami
Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší
před 10 hodinami
10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování
před 10 hodinami
Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump
před 11 hodinami
Počasí se citelně ochladí. O víkendu se vrátí silné mrazy
včera
Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě
včera
Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno
Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.
Zdroj: David Holub