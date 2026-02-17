Zemřel legendární oscarový herec Robert Duvall. Proslavil ho Kmotr

Lucie Podzimková

17. února 2026 8:23

Robert Duvall
Robert Duvall Foto: Wikimedia Commons

Z Hollywoodu přišla v pondělí smutná zpráva. Ve věku 95 let zemřel legendární americký herec Robert Duvall, držitel Oscara, jehož nejvíce proslavila role v Kmotrovi. O Duvallově úmrtí informovala britská BBC

Duvall zemřel v neděli ve svém domě ve Virginii, uvedla rodina v prohlášení. "Pro svět byl hercem, který vyhrál Oscara, režisérem, vypravěčem. Pro mě byl jednoduše vším. Jeho lásce k herectví se vyrovnala snad jen láska k postavám a dobrému jídlu," sdělila manželka Luciana.

Památku zesnulého kolegy již uctil Al Pacino, který měl tu čest si s Duvallem zahrát v Kmotrovi. "Narodil se jako herec, jak se říká. Jeho spojení s herectvím, jeho porozumění a jeho fenomenální nadání si vždy budeme pamatovat. Bude mi chybět," prohlásil slavný herec. 

Duvall byl považován za jednoho z nejlepších amerických herců, byl známý svou neuvěřitelnou schopností zcela splynout se svými postavami. Narodil se v roce 1931 v San Diegu do vojenské rodiny a po službě v armádě se vydal do New Yorku studovat herectví, kde mimo jiné sdílel podnájem s Dustinem Hoffmanem a Genem Hackmanem.

Filmový debut přišel v roce 1962 v klasice Jako zabít ptáčka, ale skutečný průlom znamenala 70. léta. Role chladnokrevného poradce Toma Hagena v Kmotrovi a ikonický výstup podplukovníka Kilgora v Apokalypse, doprovázený slavnou hláškou o vůni napalmu, z něj udělaly legendu stříbrného plátna.

Během kariéry, která trvala více než šest desetiletí, získal Duvall celkem sedm nominací na Oscara, přičemž zlatou sošku si odnesl v roce 1984 za hlavní roli zkrachovalého country zpěváka ve snímku Něžné milosti. Kromě herectví se úspěšně věnoval i režii a scénáristice, což dokázal v ceněném dramatu Apoštol. 

Další zprávy