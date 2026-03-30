ANALÝZA | Složitá operace, která Hormuzský průliv nevyřeší. Obsazení ostrova Charg je Trumpův celoživotní sen

Libor Novák

30. března 2026 9:57

Íránský ostrov Charg Foto: NASA

Americký prezident Donald Trump v aktuálním rozhovoru pro Financial Times opět rozvířil spekulace o možné vojenské operaci, jejímž cílem by bylo obsazení íránského ostrova Charg. Tento malý skalnatý výběžek v Perském zálivu, vzdálený jen asi 24 kilometrů od pevniny, představuje pro Teherán kritickou tepnu. Nachází se zde totiž terminál, přes který protéká 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí „hospodářskou krční tepnu“ celého režimu.

Trumpův zájem o Charg není novinkou; jeho ambice ovládnout tento strategický bod sahají až do roku 1988, kdy v rozhovoru pro The Guardian prohlásil, že by ostrov prostě „vzal“. Nyní, v březnu 2026, prezident potvrzuje, že Spojené státy mají „mnoho možností“ a že obsazení ostrova by mohlo sloužit jako klíčová páka k donucení Íránu znovu otevřít Hormuzský průliv. Podle analytiků by tento krok efektivně odstřihl Revoluční gardy od hlavního zdroje příjmů.

Situace v regionu je mimořádně napjatá i kvůli nedávným vojenským akcím. Trump 13. března oznámil, že americké letectvo provedlo jeden z nejmocnějších náletů v historii Blízkého východu a „totálně zničilo“ všechny vojenské cíle na ostrově Charg. Prezident zdůraznil, že z „důvodů slušnosti“ prozatím ušetřil ropnou infrastrukturu a potrubí vedoucí z pevniny, aby zabránil dlouhodobému kolapsu íránské ekonomiky. Varoval však, že k jejich zničení stačí jediný rozkaz.

Americké velitelství Centcom potvrdilo, že údery zasáhly více než 90 vojenských objektů, včetně skladů námořních min, bunkrů s raketami a vrtulníkových hangárů. Íránská strana sice přiznala poškození protivzdušné obrany a námořní základny, ale trvá na tom, že export ropy pokračuje bez přerušení. Teherán zároveň pohrozil, že pokud USA zaútočí na energetická zařízení, íránské síly okamžitě promění v popel infrastrukturu firem spolupracujících s Washingtonem.

Případná pozemní operace na dobytí ostrova by podle bezpečnostních expertů byla sice rozsahem malá, ale technicky velmi náročná. Americké výsadkové síly by musely překonat značné vzdálenosti a čelit posílené íránské obraně. Írán v posledních týdnech na Charg nasadil další personál a protiletadlové systémy odpalované z ramene. Podle zpravodajských informací jsou okolní vody navíc zaminovány protipěchotními i protitankovými minami.

Dalším faktorem, který Trump zvažuje, je délka přítomnosti amerických vojsk. Prezident připustil, že pokud by USA ostrov obsadily, musely by tam „nějakou dobu zůstat“. To vyvolává obavy z dlouhodobé okupace a možných útoků na americké vojáky. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf již varoval, že íránské jednotky na Američany „čekají“ a jsou připraveny na ně „spustit ohnivý déšť“.

Spekulace o pozemní invazi posílila zpráva, že do regionu dorazilo dalších 3 500 amerických námořníků a mariňáků na palubě výsadkové lodi USS Tripoli. Pentagon sice konkrétní plány odmítá komentovat, ale potvrzuje, že varianta nasazení pozemních sil zůstává na stole. Charg by mohl sloužit nejen jako ekonomické rukojmí, ale také jako odrazový můstek pro případné útoky na íránskou pevninu.

Hospodářské dopady těchto hrozeb pociťuje celý svět. Ceny ropy na asijských trzích prudce vzrostly a barel ropy Brent se vyšplhal na 116 dolarů. Investoři se obávají, že totální zničení terminálu na Chargu by mohlo ceny vyhnat ještě výše. Írán by navíc mohl v odvetě zaútočit na odsolovací zařízení v sousedních arabských zemích, což by ohrozilo dodávky pitné vody pro miliony lidí.

Kritici plánu upozorňují, že i kdyby USA Charg ovládly, nevyřeší to kontrolu nad Hormuzským průlivem. Tankery vyplouvající z amerického terminálu by stále musely proplouvat nebezpečnými vodami pod íránským dohledem. Operace by tak nemusela přinést kýženou stabilitu námořních tras, ale naopak prohloubit spirálu násilí v Perském zálivu a Rudém moři.

Trump se však netají tím, že jeho cílem je „vzít si ropu“, podobně jako o tom mluvil v souvislosti s Venezuelou. Věří, že eliminace příjmů Revolučních gard je jedinou cestou, jak Íránu zabránit v dalším vedení války a vývoji jaderných zbraní. Rozhodnutí o osudu ostrova Charg může podle jeho slov padnout „během několika sekund“ v závislosti na dalším chování Teheránu.

Zatímco se americké síly shromažďují v regionu a satelitní snímky potvrzují škody na vojenských objektech ostrova, Charg zůstává v centru globální pozornosti. Jakožto životně důležitý uzel pro export do Číny, která je největším kupcem íránské ropy, má dění na tomto malém kousku země potenciál přepsat mocenskou mapu Blízkého východu i světovou ekonomiku.

Írán převáží uran v kontejnerech z Česka. Trump chce vyslat vojáky, aby jej zabavili

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán převáží uran v kontejnerech z Česka. Trump chce vyslat vojáky, aby jej zabavili

Americký prezident Donald Trump zvažuje vysoce riskantní vojenskou operaci, jejímž cílem je zabavit přibližně 454 kilogramů vysoce obohaceného uranu přímo na íránském území. Podle zpráv deníku Wall Street Journal, který se odvolává na bezpečnostní činitele, by taková mise vyžadovala přítomnost amerických pozemních sil v zemi po dobu několika dní i déle. Trump zatím definitivní rozhodnutí neučinil, ale myšlence zůstává nakloněn, neboť by tím mohl naplnit svůj hlavní cíl – definitivně zabránit Íránu ve výrobě jaderné zbraně.
Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg

Donald Trump v rozhovoru pro Financial Times vyjádřil svůj záměr zaměřit se na íránské ropné zdroje. Uvedl, že jeho prioritou by bylo převzít kontrolu nad tamní ropou, přičemž americké síly by mohly obsadit exportní uzel na ostrově Charg. Podle jeho slov je tento krok jeho oblíbenou variantou, i když čelí domácí kritice. Trump naznačil, že obsazení ostrova zůstává otevřenou možností mezi mnoha dalšími strategickými alternativami.

před 4 hodinami

Jaro na Petříně

Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů

Přípravy na nadcházející velikonoční svátky letos doprovodí proměnlivé jarní počasí, které nabídne jak slunečné okamžiky, tak i dešťové přeháňky a chladná rána. Podle aktuálního výhledu meteorologů se teploty budou postupně šplhat nahoru, ale zejména na horách se ještě můžeme setkat se sněhem.

včera

včera

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů

Papež Lev během mše na Květnou neděli pronesl nezvykle ostrá slova na adresu světových lídrů, kteří vedou válečné konflikty. Svatý otec na Svatopetrském náměstí prohlásil, že Bůh ignoruje modlitby vůdců, kteří mají ruce plné krve. Tento výrok je vnímán jako přímá, i když nejmenovaná kritika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

včera

Jemen

Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?

Válka s Íránem otevřela novou frontu v Jemenu, kde do konfliktu v sobotu oficiálně vstoupili šíitští povstalci Húsíové. Skupina podporovaná Teheránem odpálila dvě střely směrem na Izrael, čímž naplnila své měsíční hrozby. Kromě přímých útoků navíc varovala, že by mohla uzavřít klíčovou námořní cestu u jižního vstupu do Rudého moře, což vyvolává obavy z drastického narušení globálního obchodu a dodávek ropy.

včera

Nový íránský tank Karrar

Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA

Vojenský konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé vstoupil do svého třicátého dne. Situace na Blízkém východě se nadále dramatizuje, přičemž íránské politické špičky vysílají do světa silná prohlášení o připravenosti na přímý pozemní střet. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf otevřeně obvinil Washington z pokrytectví a tajných příprav invaze.

včera

AfD (Alternativa pro Německo)

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.

včera

Marian Jurečka

Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa

Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.

včera

Írán, ilustrační foto

USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti

Budoucnost íránského jaderného programu se ocitla v kritickém bodě. Poté, co byl minulý měsíc společným zásahem Spojených států a Izraele zabit dosavadní nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, se v Teheránu začíná otevřeně mluvit o přehodnocení dosavadní doktríny. Po více než dvě desetiletí Írán oficiálně tvrdil, že jeho úmysly jsou mírové, což bylo podloženo náboženským dekretem – fatvou, která vývoj jaderných zbraní zakazovala.

včera

včera

Pentagon

Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.

včera

včera

Írán, ilustrační foto

Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

včera

28. března 2026 21:17

Ilustrační foto

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

28. března 2026 20:10

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

28. března 2026 18:59

USA

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

28. března 2026 17:48

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Zdroj: Libor Novák

