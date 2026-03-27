ANALÝZA | Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?

Libor Novák

27. března 2026 10:06

Hormuzský průliv Foto: NASA

Strategicky významný Hormuzský průliv zůstává již téměř čtyři týdny fakticky uzavřen, což uvrhlo globální energetické trhy do stavu hlubokého chaosu. Tato úzká vodní cesta je přitom naprosto klíčová pro světovou ekonomiku, neboť tudy proudí přibližně 20 % celosvětových zásob ropy a zemního plynu. Kromě energetických surovin jsou blokádou zasaženy i dodávky hnojiv, na nichž závisí zemědělská produkce v mnoha částech planety.

Íránské hrozby a opakované útoky na plavidla v Perském zálivu zvýšily riziko tranzitu natolik, že se doprava v této oblasti téměř zastavila. Americký prezident Donald Trump sice hovoří o diplomatických snahách o ukončení blokády, zároveň však do regionu vysílá tisíce dalších vojáků. Washington rovněž zvažuje možnost, že by americké námořnictvo poskytovalo ropným tankerům ozbrojený doprovod, aby zajistilo jejich bezpečnou plavbu.

Navzdory vojenské síle USA má však Írán v této oblasti v mnoha ohledech navrch. Jeho převaha pramení především z kombinace specifické geografie a využívání metod nekonvenčního válčení. Teherán sází na levné drony a námořní miny, což jsou prostředky, proti kterým se tradičním vojenským plavidlům brání jen velmi obtížně. Tato realita komplikuje jakoukoli snahu o trvalé zabezpečení průlivu vojenskou cestou.

Geografické podmínky hrají Íránu přímo do karet. Hormuzský průliv měří ve svém nejužším bodě pouze 38 kilometrů a téměř veškerá doprava je stlačena do dvou hlavních plavebních drah. Odborníci oslovení webem CNN se shodují, že se jedná o unikátní úzké hrdlo, protože pro lodě zde neexistuje žádná alternativní trasa. Na otevřeném oceánu se lze hrozbě vyhnout změnou kurzu, v tomto sevřeném prostoru je to však nemožné.

Íránská armáda tak nemusí své cíle složitě vyhledávat, stačí jí pouze vyčkat, až lodě vplují do připravené pasti. Analytici hovoří o vytvoření takzvané „zóny zabíjení“, kde varování před útokem může trvat pouhých několik sekund. Hornatý a členitý profil íránského pobřeží, které se táhne v délce tisíce mil, navíc poskytuje ideální úkryt pro mobilní baterie protilodních střel.

Obrovskou výhodou pro Írán je i fakt, že jeho pobřeží není rovinaté. Kopce, údolí a četné ostrovy ztěžují detekci přicházejících hrozeb a umožňují snadno maskovat zbraňové systémy. I když se Spojeným státům podařilo oslabit část konvenčních íránských námořních sil, největší nebezpečí stále představuje nekonvenční arzenál. Ten zahrnuje rychlé útočné čluny nebo dálkově ovládaná plavidla naplněná výbušninami.

Záludnost íránské taktiky spočívá i v jednoduchosti kladení min. Ty mohou být nenápadně svrženy do moře i z paluby běžně vypadající plachetnice nebo obchodní lodi. Vedle velkých ponorek, se kterými americké plány pravděpodobně počítají, musí spojenecké síly brát v úvahu i existenci trpasličích ponorek. Ty jsou schopny operovat v mělkých vodách a zůstat dlouho neodhaleny.

Pro Írán je udržení kontroly nad průlivem také vysoce lukrativní záležitostí. Tamní představitelé již dříve naznačili, že budou za bezpečný průjezd některých tankerů vybírat poplatky. Podle zpráv námořních analytiků již nejméně dvě plavidla zaplatila vysoké částky, aby mohla oblastí proplout. Jedna z lodí měla za volnou cestu zaplatit poplatek ve výši dvou milionů dolarů.

Aktuálně je v Perském zálivu uvězněno téměř dva tisíce plavidel, což potvrzuje i Mezinárodní námořní organizace. I kdyby se podařilo dopravu ropy okamžitě obnovit, potrvá značnou dobu, než se tento obrovský logistický uzel uvolní. Zatímco Trumpova administrativa mluví o diplomatickém pokroku, Teherán oficiální jednání s USA popírá, ačkoliv připouští výměnu zpráv prostřednictvím prostředníků.

Vojenská přítomnost USA v regionu se mezitím dále stupňuje. Do oblasti míří expediční jednotky námořní pěchoty a výsadkové lodi, jako je USS Tripoli. Tyto jednotky jsou obvykle určeny pro mise, které vyžadují přesun z moře na břeh, což vyvolává spekulace o možných pozemních operacích. Washington sice přímý pozemní útok na íránské území prozatím vyloučil, ale přítomnost těchto sil má sloužit jako silný odstrašující prvek.

Napětí se vyostřilo minulý pátek, kdy americká armáda zasáhla vojenská zařízení na ostrově Kharg, přes který prochází většina íránského exportu ropy. Ačkoliv samotné terminály zatím zasaženy nebyly, Donald Trump varoval, že pokud bude blokáda průlivu pokračovat, mohou být tyto energetické cíle další na řadě. To by představovalo zásadní eskalaci konfliktu s nepředvídatelnými následky pro celý svět. 

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Ilustrační foto

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

před 42 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

před 1 hodinou

Hormuzský průliv

před 2 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů

Premiér Andrej Babiš se ostře vymezil proti cenové politice největších provozovatelů čerpacích stanic v České republice. Ve svém videu na sociální síti Facebook vyzval dominantní hráče na trhu k okamžitému zlevnění pohonných hmot. Podle jeho slov jsou současné částky, které řidiči platí zejména u dálnic, naprosto nepřijatelné a neopodstatněné.

před 3 hodinami

Útok na Ruský dům

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.

Policie ČR

Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý

Až osmnáct let za mřížemi hrozí cizinci obviněnému v případu pondělní vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Policie prozradila podrobnosti a popsala, jak k činu došlo. Ukázalo se, že útočník jednal pod vlivem alkoholu. 

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii

V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování. 

Donald Tusk

Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk

Polská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska vyhlásila otevřený boj proti drastickému zdražování pohonných hmot, které vyvolal válečný konflikt na Blízkém východě. Hlavním cílem ambiciózního vládního plánu je přinést polským řidičům úlevu ještě před nadcházejícími velikonočními svátky. Podle premiéra by se ceny na čerpacích stanicích mohly díky připravovaným opatřením snížit přibližně o 1,20 zlotého na litr.

Nicolás Maduro je eskortován k soudu

Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu

Svržený venezuelský vůdce Nicolás Maduro se dnes vrací před federální soud v New Yorku, kde se pokusí přesvědčit soudce Alvina Hellersteina, aby zrušil jeho obžalobu z narkoterorismu. Madurova obhajoba tvrdí, že americká vláda nepřípustným způsobem zasahuje do jeho práv na spravedlivý proces. Celý případ je sledován jako jeden z nejneobvyklejších v historii americké justice, a to jak kvůli způsobu dopadení obžalovaného, tak kvůli jeho statusu.

Alexandr Lukašenko

Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsali ve čtvrtek v Pchjongjangu smlouvu o „přátelství a spolupráci“. Stalo se tak během historicky první návštěvy běloruského státníka v Severní Koreji, která byla provázena okázalými ceremoniemi, dělostřeleckými salvami a přehlídkou pochodujících vojáků na náměstí Kim Ir-sena před jásajícími davy.

Alireza Tangsiri

Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu

Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek oznámil, že se Izraelským obranným silám (IDF) podařilo během cílené a vysoce přesné operace zlikvidovat klíčovou postavu íránského režimu. Obětí útoku se stal velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC) Alireza Tangsiri. Spolu s ním měli při nočním úderu zahynout i další vysoce postavení představitelé námořního velení, což představuje zásadní ránu pro íránskou vojenskou strukturu.

Chladné počasí umocní silný vítr. Meteorologové vydali varování

Počasí v Česku se mění před očima. Meteorologové i ve čtvrtek varují, tentokrát před silným větrem. V nárazech bude dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Výstraha před novou sněhovou pokrývkou v oblasti Beskyd zůstává beze změny. 

Zdroj: Jan Hrabě

