Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.
Během středy činily státem určené limity 41,07 koruny za litr u benzinu a 41,34 koruny za litr u nafty. Benzin tak bude ve čtvrtek o pět haléřů dražší, zatímco cena nafty zaznamená pokles o osmnáct haléřů na litr. Tyto závazné hodnoty stát pravidelně vyhlašuje prostřednictvím cenového věstníku.
Vláda se zároveň snaží změnit mechanismus regulace cen v krizových situacích. Minulé pondělí kabinet schválil návrh zákona, který má nahradit dosavadní cenová rozhodnutí ministerstva financí. Nově by o regulaci pohonných hmot nerozhodovaly cenové výměry ministerstva, ale vláda prostřednictvím vlastního nařízení.
Kabinet žádal o zrychlené projednání této normy ve stavu legislativní nouze. Důvodem bylo varování před možnými hospodářskými škodami, které by státu hrozily, pokud by zákon nebyl přijat do konce dubna. Poslanecká sněmovna návrh v noci na minulou středu prosadila. Senát ale odmítl vládní žádost o zkrácené projednávání podle pravidel pro zrychlený proces.
Současná cenová nestabilita na trhu s pohonnými hmotami reaguje na události z přelomu února a března, kdy došlo k útoku USA a Izraele na Írán. Situaci následně vyhrotila blokáda Hormuzského průlivu ze strany Teheránu. Tímto klíčovým průlivem přitom běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu.
Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.
Zdroj: Libor Novák