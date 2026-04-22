Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Libor Novák

22. dubna 2026 14:41

Cenny pohonných hmot Foto: Adam Mráček / INCORP images

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.

Během středy činily státem určené limity 41,07 koruny za litr u benzinu a 41,34 koruny za litr u nafty. Benzin tak bude ve čtvrtek o pět haléřů dražší, zatímco cena nafty zaznamená pokles o osmnáct haléřů na litr. Tyto závazné hodnoty stát pravidelně vyhlašuje prostřednictvím cenového věstníku.

Vláda se zároveň snaží změnit mechanismus regulace cen v krizových situacích. Minulé pondělí kabinet schválil návrh zákona, který má nahradit dosavadní cenová rozhodnutí ministerstva financí. Nově by o regulaci pohonných hmot nerozhodovaly cenové výměry ministerstva, ale vláda prostřednictvím vlastního nařízení.

Kabinet žádal o zrychlené projednání této normy ve stavu legislativní nouze. Důvodem bylo varování před možnými hospodářskými škodami, které by státu hrozily, pokud by zákon nebyl přijat do konce dubna. Poslanecká sněmovna návrh v noci na minulou středu prosadila. Senát ale odmítl vládní žádost o zkrácené projednávání podle pravidel pro zrychlený proces.

Současná cenová nestabilita na trhu s pohonnými hmotami reaguje na události z přelomu února a března, kdy došlo k útoku USA a Izraele na Írán. Situaci následně vyhrotila blokáda Hormuzského průlivu ze strany Teheránu. Tímto klíčovým průlivem přitom běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu.

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.
Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty platné od úterý. Maximální cena benzinu byla stanovena na 40,64 koruny za litr, zatímco nafta nesmí překročit 40,86 koruny za litr. Oproti předchozímu období, kdy stropy činily 41,33 koruny u benzinu a 43,13 koruny u nafty, jde o snížení. U benzinu je pokles mírný, zatímco u nafty došlo k výraznějšímu zlevnění o 2,27 koruny za litr.

