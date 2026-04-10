Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend

Ministerstvo financí přistoupilo k další aktualizaci cenových stropů pro pohonné hmoty, které budou platit na celém území České republiky od soboty 11. dubna až do pondělní půlnoci. Toto opatření vychází z vládního rozhodnutí, jehož hlavním cílem je ochránit řidiče před extrémními cenovými výkyvy na trhu. Stát se tímto krokem snaží tlumit dopady celosvětového růstu cen ropy a zajistit stabilitu u tuzemských čerpacích stanic.
Podle nového sdělení resortu financí nesmí maloobchodní cena benzinu od zítřka překročit hranici 41,95 Kč za litr. U motorové nafty byl strop stanoven na 45,90 Kč za litr včetně DPH. Tyto limity se vztahují na běžná, tedy neprémiová paliva. Ministerstvo zároveň apeluje na provozovatele, aby tyto maximální částky vnímali pouze jako krajní mez a snažili se v rámci konkurenčního boje držet své reálné ceny pod těmito hranicemi.
Součástí vládní strategie je také striktní omezení marží prodejců, které nyní nesmí přesáhnout 2,50 Kč na jeden litr paliva. Stát k tomuto zásahu přistoupil poté, co kontroly odhalily nepřiměřené zisky u některých čerpacích stanic, zejména na hlavních dálničních tazích. V některých případech si totiž pumpaři k ceně benzinu přiráželi až sedm korun, což vláda vyhodnotila jako neakceptovatelné zneužívání krizové situace.
Kromě regulace marží pomáhá držet ceny níže také dřívější snížení spotřební daně u nafty. Tato změna představuje pro konečného spotřebitele úsporu ve výši 2,35 Kč na litr po započtení DPH. Bez těchto státních zásahů by byla situace u čerpacích stanic mnohem dramatičtější. Podle propočtů ministerstva by se bez regulace marží a daní cena nafty hypoteticky vyšplhala až na 53,09 Kč a u benzinu na 47,39 Kč za litr.
Výpočet maximálních cen není náhodný, ale opírá se o objektivní data. Základ tvoří průměr velkoobchodních indexů společností ČEPRO, ORLEN a MOL, ke kterým se přičítají aktuální kotace na burze Platts. K této základní ceně, která již zahrnuje spotřební daň, se následně připočte povolená marže ve výši 2,50 Kč a příslušná daň z přidané hodnoty. Tento transparentní model má zajistit spravedlivé ceny pro motoristy i prodejce.
Na dodržování těchto pravidel přísně dohlíží Specializovaný finanční úřad. Pokud kontroloři zjistí, že některá čerpací stanice účtuje zákazníkům více, než dovoluje zákonný strop, hrozí jí vysoké sankce. Pokuty se v takových případech odvíjejí od výše neoprávněného zisku, kterého provozovatel dosáhl, a mohou dosahovat až milionových částek. Dosavadní zkušenosti ukazují, že prodejci na tato nařízení reagují a ceny na dálnicích skutečně klesají k předepsaným maximům.
Související
pohonné hmoty , Čerpací stanice
Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky
Zdroj: Libor Novák