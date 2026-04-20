Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty platné od úterý. Maximální cena benzinu byla stanovena na 40,64 koruny za litr, zatímco nafta nesmí překročit 40,86 koruny za litr. Oproti předchozímu období, kdy stropy činily 41,33 koruny u benzinu a 43,13 koruny u nafty, jde o snížení. U benzinu je pokles mírný, zatímco u nafty došlo k výraznějšímu zlevnění o 2,27 koruny za litr.
Růst cen pohonných hmot v posledních týdnech ovlivnily útoky na Írán na přelomu února a března a následné zablokování Hormuzského průlivu. Tímto průlivem běžně prochází pětina světových dodávek ropy a plynu.
Zatímco v minulém týdnu ceny ropy klesaly kvůli očekávaným rozhovorům mezi Íránem a USA, pondělní ráno přineslo opačný trend. Ceny ropy prudce vzrostly a umazaly páteční propad, kdy se cena barelu pohybovala pod 90 dolary.
Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že americké námořnictvo v Ománském zálivu zaútočilo na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. K tomuto kroku došlo jen několik hodin poté, co Trump navrhl vyslání týmu do Islámábádu k jednání s Íránem. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí však uvedl, že Teherán nemá žádné plány na nová jednání, a to právě kvůli zabavení lodi.
Prezident Trump na sociální síti zveřejnil výhrůžku, ve které vyzval k ukončení íránského režimu, pokud nedojde k přijetí dohody. Situace v Hormuzském průlivu zůstává napjatá, neboť Írán začal lodě zastavovat a vracet. Podle britské vojenské námořní služby navíc íránské revoluční gardy v sobotu zahájily palbu na dvě obchodní plavidla.
Americký prezident Donald Trump nařkl Írán po opětovném uzavření Hormuzského průlivu z porušení dohody o příměří a opět varoval režim před útoky na elektrárny či mosty. Teherán následně vyzval k uzavření mírové dohody.
