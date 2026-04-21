Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.
Změna znamená, že oproti úterý vzrostl cenový strop u benzinu o 43 haléřů a u nafty o 48 haléřů na litr. Tyto údaje stát vyhlašuje prostřednictvím cenového věstníku.
Ceny pohonných hmot začaly prudce růst po útocích na Írán na přelomu února a března. Situaci výrazně zkomplikovalo zablokování Hormuzského průlivu ze strany Teheránu. Průlivem přitom běžně proudí zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a plynu.
Během úterý však ceny ropy na trzích klesaly a smazaly zisky z předchozího dne. Důvodem je očekávání mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem, které by mohly vést k obnovení dodávek suroviny z Blízkého východu.
Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání delegace do Pákistánu, kde se mají jednání konat. V týmu jsou viceprezident J. D. Vance a vyjednavači Steve Witkoff s Jaredem Kushnerem. Íránská strana však k rozhovorům přistupuje zdrženlivě.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf uvedl, že země nehodlá vyjednávat pod nátlakem hrozeb. Írán se podle něj připravuje na další vývoj situace na bojišti. Podle dostupných informací navíc Teherán naznačuje, že viceprezident Vance není na další diplomatický proces připraven.
Trump zároveň obnovil hrozby vojenské akce, pokud nebude dosaženo dohody před vypršením příměří. To má skončit v úterý večer, což odpovídá středě ráno íránského času. Americký prezident v posledních dnech střídá agresivní rétoriku s odkazy na možná jednání.
Vojenský režim v Myanmaru rozšiřuje plošný zákaz distribuce menstruačních potřeb. Podle místních aktivistů armáda tvrdí, že odpůrci režimu využívají tyto produkty pro účely první pomoci nebo jako výstelku do obuvi, aby absorbovaly pot a krev. Země se nachází v občanské válce od roku 2021, kdy armáda svrhla demokratickou vládu a zahájila násilné represe vůči disidentům.
Zdroj: Libor Novák