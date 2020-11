Škoda Auto začala sériově vyrábět Enyaq iV, přestavba linky stála 32 milionů eur

První čistě elektrické SUV značky Škoda se bude vyrábět na stejné lince jako modely Octavia a Karoq. Denně se vyrobí až 350 elektrických SUV. "Enyaq iV je prvním sériovým modelem značky Škoda, který byl od začátku koncipován jako čistě bateriový vůz. Tím klade naše nové SUV zcela jiné požadavky na výrobní procesy a sled výrobních operací než modely se spalovacím motorem," řekl člen představenstva Michael Oeljeklaus.

⚡ #SKODA launches series production of the #ENYAQiV at its main plant in Mladá Boleslav. ⚡

The 100% battery-electric #SUV is the 1st ŠKODA series production model based on the @VWGroup's MEB.

More info: https://t.co/5BTClunejx pic.twitter.com/JnHL3iCVhj