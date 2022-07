Češi vyrážejí do přírody, dovolenou na horách nebo v kempu plánuje polovina lidí

Výsledky průzkumu, který na přelomu května a června provedla pro 4camping.cz společnost MNFORCE mezi 1000 lidmi, má ČTK k dispozici. Internetoví prodejci sledují vyšší zájem o turistické boty, batohy nebo pláštěnky, vyplývá z ankety ČTK.

V průzkumu třetina lidí uvedla, že v létě vyrazí na kolo, jeden z osmi dotázaných plánuje vysokohorskou túru. Žádné venkovní aktivitě se o prázdninách nechystá věnovat 16 procent respondentů. "Češi byli vždycky národem turistů, během pandemie ale obliba outdoorových aktivit ještě narostla. Lidé si vyzkoušeli, jak se dá trávit dovolená v České republice, a řadě z nich se to zalíbilo," uvedl mluvčí 4camping Vít Hruška. Na dovolené ve stanu mohou navíc lidé ušetřit, což je v současné době vysoké inflace velkou motivací, dodal.

Za letní dovolenou hodlá asi třetina oslovených utratit do 10.000 korun za celou domácnost, a to včetně dopravy, ubytování a jídla. S výdaji mezi 10.000 a 20.000 počítá 27 procent Čechů. "Šetřit chtějí lidé i na outdoorovém vybavení a jen pětina respondentů za ně letos utratí přes 5000 korun," řekl Hruška. Průměrná cena prodávaných bot na 4camping.cz letos podle něj činí 1730 korun, u nosítek na děti to je 4850 korun. Ve srovnání s loňskem vzrostla maximálně o pět procent. "Ačkoli tedy ceny vybavení obecně mírně rostou, lidé se zase snaží vybírat levnější produkty," doplnil mluvčí.

E-shop Alza.cz naopak podle své mluvčí Daniely Chovancové sleduje vyšší poptávku po prémiovějším zboží. Například průměrná cena trekových holí zde proti roku 2019 vzrostla o 70 procent. Turistické batohy zdražily o 12 procent, Alza jich ale letos zatím prodává asi o čtvrtinu více, největší zájem je o modely mezi 30 až 50 litry, řekla Chovancová.

Internetový obchod Mall.cz už několik týdnů sleduje rostoucí poptávku po stanech, spacácích nebo batozích, kde prodeje meziročně vzrostly o polovinu. Více než o půlku stoupl zájem o ponča, pláštěnky a lahve na vodu. Lidé podle mluvčí e-shopu Pavly Hobíkové pořizují také oblečení do přírody, trekingové hole nebo jídlo na cesty. "Zájem o aktivní dovolenou vidíme i na rostoucích číslech kategorie cyklistiky a vodáctví, kde se nám na sezonu podařilo dobře připravit a naskladněné máme dostatečné množství kol i lodí," uvedla.

E-shop 4camping.cz za období od dubna do poloviny července eviduje podle Hrušky v případě bot meziroční nárůst prodeje o 24 procent, u batohů o 17 procent a u dětských sedaček na záda o 28 procent.