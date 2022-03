Cestovní kanceláře: Vlivem růstu cen paliv a inflace by mohly zdražit zájezdy

Zdražení autobusové dopravy má avizované CK Travel Family. "Pokud se cenová politika u pohonných hmot nezmění, bude se zvyšovat cena i u letecké dopravy na palivových příplatcích," uvedla výkonná ředitelka CK Blanka Hrubá. U ubytovacích kapacit má kancelář nyní u vybraných hotelů a penzionů ceny fixované a nemá zprávy o jejich zvyšování. Lze ale předpokládat, že zdražení nastane, u nově vyžadovaných ubytování je zvýšení podle Hrubé už patrné.

"Do cen zájezdů se tyto externí vlivy nepropisují tak rychle jako v jiných odvětvích a ani my nebudeme dělat nějaké unáhlené kroky. I v této turbulentní době jsme finančně naprosto stabilní, takže například dodatečné zdražování již prodaných zájezdů není ani při současných cenách ropy na stole a neuvažujeme o něm," uvedl Jan Bezděk za skupinu DER Touristik Eastern Europe, do které patří například CK Fischer nebo Exim Tours.

Cena zájezdu je podle Bezděka tvořena více faktory. Pokud by kombinace drahé ropy a silné koruny trvala několik měsíců, bude to tlačit cenu zájezdů vzhůru, řekl. Pobyty by tak mohly podražit během letních měsíců.

CK Čedok podle svého obchodního a marketingového ředitele Aleše Ondrůje v letošní sezoně neplánuje zdražit letecké pobytové zájezdy. Už v minulosti přijala opatření, která by měla klienty před turbulentním vývojem cen chránit. Pro další období bude CK situaci sledovat.

Inflační tlak je podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného obrovský. "Zatím mu odoláváme," uvedl. Ceny zájezdů na léto podle mluvčí CK Blue Style Ilony Topolové v tuto chvíli nerostou a prodávají se stále velmi dobře. "Dlouhodobý vývoj cen paliv lze ale nyní těžko předpovídat," dodala.

Mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková upozornila, že ceny zájezdů závisí nejen na nastavených podmínkách každé CK, ale také na destinaci a marži. "My budeme toto řešit individuálně, vždy podle instrukcí CK, která je organizátorem zájezdu," řekla. Například za pobyt v Egyptě v tomto období lidé v průměru utrácejí 16.500 korun, což je o 2000 korun více než v roce 2019. Zvýšení ceny ale podle Řezníčkové způsobuje hlavně fakt, že Češi si dopřávají vyšší kvalitu, vybírají si dražší hotely.