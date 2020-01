O lyžování byl enormní zájem, do hor vyrazili tisíce lidí

V Krkonošském SkiResortu Černá hora - Pec a ve Skiareálu Špindlerův Mlýn lyžovalo o víkendu více než 20.000 lidí. "V této zimní sezoně jsou podmínky zatím nejlepší," pochvaloval si vedoucí skiareálu ve Špindlerově Mlýně René Hroneš. Situace z předchozího víkendu a z počátku týdne, kdy v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně pod náporem rekreantů zkolabovala doprava, se tentokrát neopakovala.

Na nezájem lyžařů si nemohla stěžovat ani velká střediska v Orlických horách. Třeba do Deštného přijelo o víkendu lyžovat okolo 2000 lidí.

Poněkud zklamaný byl ze zájmu o lyžování ředitel střediska v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák. V sobotu se tam zimním sportům oddávalo zhruba 1300 návštěvníků a podobné to bylo i dnes. "Je to podprůměr, ale to je dané omezeným provozem areálu," řekl Pražák ČTK. V Rokytnici je nyní hodně slyšet polština stejně jako například v Harrachově. Na polské straně Krkonoš je totiž ještě méně sněhu než na české a navíc slaví Poláci 6. ledna státní svátek, řada jich proto na českých horách zůstala.

V Krušných horách se díky technickému sněhu lyžovalo téměř ve všech hlavních skiareálech. Smůlu ale mají milovníci běžek. "Jediná strojově upravená cesta rolbou je Bučinská cesta z Horní Blatné," řekla ČTK pracovnice infocentra na Božím Daru.

Na Šumave se o víkendu lyžovalo v Železné Rudě či na Lipně. V lipenském skiareálu lyžovalo kolem 2500 lidí. Podobný počet lyžařů zaznamenalo středisko na šumavském Zadově. "Mrzne, v noci nasněžilo asi pět centimetrů, zatím jeden z nejlepších lyžařských dní sezony," uvedl marketingový a obchodní ředitel skiareálu Lipno Jiří Falout.

Poměrně vysokou návštěvnost hlásí také provozovatelé středisek v Jeseníkách. V nejvyšších partiích hor napadl během víkendu i přírodní sníh, zimní atmosféru tak má i okolí sjezdovek. Na horách si již užívají také běžkaři, hlavní běžecké stopy jsou strojově upravené.

V Beskydech se do víkendové návštěvnosti nepříznivě promítlo počasí. Slunečný pátek nalákal do hor davy lidí. "V sobotu přišla obleva, ráno pršelo a pak padal mokrý sníh, takže bylo nevlídno a sychravo, což se odrazilo i na návštěvnosti," postěžoval si na rozmary počasí provozovatel areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula.