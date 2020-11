Češi nakupují lyžařské zájezdy na jarní prázdniny. Jestli areály otevřou nikdo neví

Italský premiér Giuseppe Conte prosazuje, aby se lyžování kvůli pandemii po celé Evropské unii zakázalo alespoň do 10. ledna. Návrh však odmítá Rakousko, naopak podporu mu vyslovili francouzský prezident Emmanuel Macron a bavorský premiér Markus Söder. Za českou stranu vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO) ve čtvrtek k jeho odmítnutí Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Česká unie cestovního ruchu.

U CK Fischer, pod kterou patří i značka Nev-dama, si podle jejího mluvčího Jana Bezděka na prosincové termíny koupilo zájezd zatím přes 3000 klientů. "Momentálně čekáme na to, jak dopadnou vyjednávání o termínu a podmínkách zahájení letošní zimní sezony. Lidé kupují zájezdy do alpských středisek i v těchto dnech, zájem je ale pochopitelně o termíny v hlavní sezoně, například v období jarních prázdnin. U prosincových termínů klienti z pochopitelných důvodů vyčkávají na výsledek vyjednávání," řekl.

Dohady kolem povolení provozu zahraničních skiareálů se příliš nedotkne cestovní agentury Invia. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové se totiž prodej zimních pobytů takřka zastavil. Invia podle ní prodala desítky zájezdů. "Zatímco jindy jsou v tuto dobu žádaná ubytování v blízkosti sjezdovek už vyprodaná, letos jsou stále dostupná," řekla. Dá se podle ní očekávat, že kvůli pandemii se zcela poprvé budou lyžařské zájezdy prodávat na poslední chvíli, v tzv. last minute nabídkách. Klienti Invia u zimních pobytů nejvíce žádají Itálii, na druhém místě je Rakousko následováno tuzemskými horami.

Lyžování v Itálii už si kvůli nejasnostem posunuly na termíny v příštím roce, hlavně od druhé poloviny ledna, desítky klientů CK Travel Family. "Očekáváme oživení poptávky po novém roce a hlavně v druhé polovině ledna, kdy už by mělo být jasné, kde se bude moci lyžovat a zejména rodiny s dětmi si začnou plánovat pobyty na jarní prázdniny. Pak se může stát, že nastane přetlak a zimní resorty se začnou velmi rychle naplňovat a hotely začnou kvůli obsazeným kapacitám mizet z nabídek," řekl ČTK jednatel CK Ivan Lackovič. Prodejům by jistě pomohlo i akceptování antigenních testů v rámci EU, které by měly být mnohem levnější než klasické PCR testy, dodal.

Čedok u lyžařských zájezdů v zahraničí sleduje zájem hlavně o Rakousko a Slovensko. Klienti podle mluvčí CK Evy Němečkové objednávají především termíny v období jarních prázdnin. "Velký nárůst prodejů evidujeme u tuzemských pobytů na horách. Poptávané jsou pobyty nejen ve vyhlášených horských střediscích v Čechách i na Moravě, ale i oblasti vhodné pro vyznavače dalších zimních radovánek. Žádané termíny dovolených v tuzemsku jsou od předvánočních víkendů až po jarní prázdniny, vánoční a silvestrovské pobyty nevyjímaje," uvedla.

Zatím přitom není rozhodnuto ani o termínu povolení provozu tuzemských skiareálů. Ministerstvo průmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou a dalšími experty připravují pravidla pro zimní střediska. Hotová by měla být příští týden. Podmínky a provoz musí ale schválit ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové.