CK kvůli bojům na Ukrajině nezaznamenaly útlum poptávky, lidé zájezdy neruší

Rusko minulý týden ve čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu, jeho ministerstvo podle agentury TASS tvrdí, že plně zablokovalo přístup ukrajinských sil k Azovskému moři. Už dříve Rusové dobyli jiný ukrajinský přístav na Azovském moři, Berďansk.

U CK Blue Style se v mezitýdenním srovnání oslabení prodejů zájezdů výrazně neprojevilo, uvedla mluvčí CK Ilona Topolová. O velikonoční termíny je podle ní tradičně zvýšený zájem, CK kvůli velké poptávce zvedla kapacitu letů do Egypta. Dále v tomto období rostou prodeje cest do SAE. Blue Style neeviduje ani pokles nákupů u letních dovolených. "Prodej zájezdů do všech našich destinací probíhá zcela bez omezení a předpokládáme, že to takto i zůstane," řekla.

Ani cestovní agentura Invia nesleduje kvůli dění na Ukrajině útlum poptávky. Lidé si navíc podle mluvčí agentury Andrey Řezníčkové už nevybírají destinace hlavně na základě nejpřívětivějších covidových pravidel. Díky rozvolnění napříč zeměmi odjíždějí na místa, kam si cestu dříve plánovali. Kromě celoročně oblíbeného Egypta se na Velikonoce chystají také třeba do Maďarska, Nizozemska, Francie či Turecka.

"Prodeje pobytových i poznávacích zájezdů na zimní i nadcházející letní sezonu pokračují bez omezení. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině jsme žádné změny v poptávce po cestování proti předcházejícím týdnům nezaznamenali," uvedla mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková. Na jarní prázdniny a Velikonoce Češi podle ní vyrážejí lyžovat, na eurovíkendy, velmi oblíbené jsou exotické destinace. "Například zájezdy na Zanzibar nebo Dominikánské republiky máme v březnu téměř vyprodané, proto i na duben přidáváme další termíny přímých letů z Prahy do Punta Cany," doplnila.

Pokles zájmu v posledních dnech nesledují ani značky spadající pod skupinu DER Touristik Eastern Europe, jako například CK Fischer nebo Exim Tours. "Lidé neruší své koupené zájezdy a zároveň, díky tomu jak máme nastavené podmínky s možností bezplatného storna, pokračují v nákupu zájezdů na léto," řekl mluvčí Fischer Group Jan Bezděk.

Tuzemské CK a agentury po zahájení ruské invaze na Ukrajinu většinou obratem z nabídky stáhly zájezdy do Ruska. Některé zároveň pozastavily prodej letenek společnosti Aeroflot a dalších ruských dopravců.