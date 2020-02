Letos naposled CK nabízí levnou dovolenou v Egyptě. Od příštího roku ceny vzrostou

Politické zvraty v Egyptě a v okolí stály za tím, že nejen čeští turisté začali pro svou letní dovolenou vyhledávat jiné lokality, převážně ty evropské. Stoupl zájem o Řecko, Itálii a Bulharsko, dnes ale Egypt opět hlásí plno. Lidé berou hotely útokem a skupují zájezdy do země, která se pyšní dechberoucím podmořským světem a jedinečnou historií.

Egypt je bezpečný a levný. Příští rok by ale ceny mohly rapidně vzrůst!

Do Egypta řada turistů nemíří jen kvůli azurovému moři a staroegyptským památkám, to, co opět mnohé přilákalo, jsou nízké ceny. Dovolenou v Egyptě v pětihvězdičkovém hotelu a s all inclusive stravováním lze pořídit o více jak třetinu levněji než před krizí.

Země ale neláká pouze na levné zájezdy, místní vláda i tamní hoteliéři nic nepodcenili a výrazně zainventovali do bezpečnostních opatření. Bezpečnost na letištích je na vysoké úrovni, každý hotelový resort se pyšní vlastní bezpečností službou, silnice jsou stále hlídány pořádkovými složkami a velká pozornost je věnována i oblíbeným historickým památkám.

Obavy z nebezpečí v Egyptě jsou tak zažehnány a turisté se opět valí ze všech stran, do budoucna je tedy jasné, že ceny zájezdů porostou. Kdy se dostanou na svou dřívější úroveň, ale zatím není jasné, přesto se nevyplatí vyčkávat, pokud je Egypt vaším dlouholetým snem, je ideální doba do země vyrazit nyní. Příští rok by ceny mohly být už mnohem vyšší.

Do Egypta po celý rok. Vystačíte si s pasem, nebo je potřeba vízum?

Egypt nabízí příjemné klima po celý rok, na dovolenou proto můžete vyrazit kdykoliv. Zatímco od listopadu do března počasí více nahrává výletům k oblíbeným pyramidám, od dubna do října je ideální doba k opalování na pláži, k vodním hrátkám v moři a k odpočinku u bazénu.

Mezi nejoblíbenější egyptská letoviska patří Hurghada, Marsa Alam, Sham El Sheik, Taba a Dahab. Pokud se vydáte do destinací na Sinajském poloostrově a vaše dovolená nebude delší než 14 dnů, vyhnete se vízové povinnosti, do ostatních míst je potřeba. Vízum v roce 2020 ale snadno vyřídíte i na letišti v Egyptě.

Co se cestovních dokladů týká, občanský průkaz vám stačit nebude, je nutné mít pas platný ještě alespoň šest měsíců po odjezdu ze státu. V případě kratší platnosti vás letecká společnost nemusí pustit na palubu letadla.