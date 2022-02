Změna podmínek návratu do Česka komplikuje příjezdy neočkovaným

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dneška stanovilo, že Češi se při návratu z ciziny nebudou řídit tzv. mapou cestovatele. Lidé s dokončeným očkováním a ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19, mohou nově vstoupit bez nutnosti dodatečných testů. Výjimka se týká také dětí do 12 let. U neočkovaných se rozlišuje, zda přijíždějí ze zemí Evropské unie nebo mimounijních států. V případě návratu ze třetích zemí potřebují antigenní test nebo PCR test. Následně musejí další PCR test podstoupit pátý až sedmý den po vstupu do ČR. Resort zdravotnictví úpravou zohlednil doporučení Rady Evropské unie, uvedl v pondělí v tiskové zprávě.

Mnoho Čechů v současné době cestuje například do Spojených arabských emirátů (SAE), které dříve patřily mezi tzv. zelené státy. "Nové opatření tedy vůbec nereflektuje aktuální situaci v zemi a zavádí povinnost testu ještě před odletem do ČR pouze na základě toho, že je daná země mimo Evropskou unii. V aktuální situaci celkového rozvolňování je to nelogický krok," uvedl dnes mluvčí Fischer Group Jan Bezděk.

U CK Blue Style se v současné době úprava pravidel týká také pouze klientů, kteří jsou na dovolené v SAE. "Zde ze všech turistů evidujeme však pouze jednotky klientů, kterým pomáháme zajistit potřebný test v destinaci. Testování probíhá převážně přímo na hotelu, ale klienti samozřejmě mohou zajít i na kliniku," řekla ČTK mluvčí CK Ilona Topolová. Doplnila, že i u dalších destinací je minimum lidí, kteří test pro návrat potřebují. Pokles poptávky v důsledku změny nařízení neočekává.

"Většina našich klientů je plně očkovaná, změna mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví tak významné změny nepřinesla. Pro neočkované to ale bude znamenat zvýšení nákladů," uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Invia letos sleduje velký zájem o SAE, na jarní prázdniny se tam chystá 15 procent jejích zákazníků. Zájem o tuto destinaci podle Řezníčkové meziročně vzrostl o 70 procent.

CK Čedok zatím v souvislosti s úpravou podmínek návratu nezaznamenala od klientů žádné dotazy. Pracuje na aktualizaci přehledu podmínek a informuje o nich zákazníky. "Doporučujeme však všem turistům v zahraničí, aby si ověřili na webu ministerstva zahraničních věcí ČR, co pro danou zemi, ze které přilétají, od dnešního dne platí," dodala mluvčí CK Kateřina Pavlíková.