Ministerstvo obrany chce poslat do vesmíru experimentální družici

Zpravodajci před rokem oznámili, že připravují projekt národní družicové technologie. V jeho rámci by mělo Česko do několika let do vesmíru vyslat vlastní datové družice. Na starosti budou mít především získávání obrazových informací.

Obrana v únoru vypsala zakázku Projekt GOLEM X, který je podle Riethofové prvním krokem na cestě České republiky k vlastnímu satelitnímu systému. "Úkolem projektu je výzkum, vývoj, výroba a poloprovoz testovacího zařízení ve formě experimentálního globálního orbitálního elektrooptického systému (GOLEM)," poznamenala. O zakázce informoval server Forces News.

Díky projektu by měly být ověřeny technologie a vlastnosti i další parametry fungování satelitního systému na nízké oběžné dráze. Vítězná firma tak bude mít za úkol prověřit, jak bude zamýšlená družice na orbitě manévrovat, jak bude stabilizována, jak bude komunikovat nebo jak bude pořizovat elektro-optická a telemetrická data.

Technologie a zkušenosti z experimentálního pilotního Projektu GOLEM X poté využije národní satelitní systém GOLEM, jeho vývoj a výroba by měly následovat po pilotním projektu.

Příprava družicové technologie spadá pod Satelitní centrum ČR (SATCEN ČR), které provozuje Vojenské zpravodajství. SATCEN ČR má na starosti obrazový kosmický průzkum. "Hlavním úkolem SATCEN ČR je poskytovat konkrétní, detailní a přesné informace o pozicích, fyzických charakteristikách objektů a zemského povrchu, prostředí a jevech s cílem identifikace současného a predikce budoucího stavu, hodnocení rizik a záměrů zájmových entit," poznamenala Riethofová. Výstupy má k dispozici česká armáda a Severoatlantická aliance, mohou sloužit ale také pro integrovaný záchranný systém a další státní instituce.

Ve výroční zprávě za rok 2019 Vojenské zpravodajství na podzim napsalo, že do vývoje by měly být zapojeny jen české firmy. "Cílem projektu je dosažení jisté nezávislosti v oblasti kosmického pozorování země, potažmo i vyšší zajištění bezpečnosti České republiky," uvedla zpráva. Národní satelitní systém bude podle VZ moct být využit i pro správu českého území a pro monitorování rizikových jevů pro potřeby krizové řízení a Integrovaného záchranného systému.