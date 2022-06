Zeman ve středu povýší Řehku, který se stane náčelníkem generálního štábu

Do funkce náčelníka generálního štábu jmenoval prezident Řehku minulou středu. Od července vystřídá Aleše Opatu. Zeman při jmenování prohlásil, že se Řehku chystá "ve velmi dohledné budoucnosti" povýšit.

Opata měl v době jmenování náčelníkem generálního štábu vyšší hodnost, byl generálporučíkem, tedy takzvaným "tříhvězdičkovým" generálem. Řehka má nyní hvězdičku jednu. Při projednávání nominace ve sněmovním branném výboru na to upozorňovala opozice.

Sedmačtyřicetiletý Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA. Od března 2020 vedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.