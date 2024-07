Armáda nahradí beznadějně zastaralou techniku. Nakoupí nové Tatry

Vláda dnes zároveň schválila nařízení vlády o dokumentech v oblasti obrany s omezeným přístupem. Ministerstvo obrany o tom informovalo v tiskové zprávě.

Rámcovou dohodu na nákup těžkých nákladních automobilů Tatra T-815 Ministerstvo obrany uzavře se společností Tatra Defence Systems s.r.o. v nejbližší době. "Nákup pomůže Armádě ČR navýšit její přepravní kapacity a zároveň nahradit mnohdy beznadějně zastaralou techniku," poznamenala ministryně obrany Černochová. Na zastaralý vozový park v minulosti ve svých zprávách poukazoval i Nejvyšší kontrolní úřad.

Nákladní automobily budou pořizovány podle aktuálních potřeb a finančních možností. Ministerstvo obrany může na základě rámcové smlouvy do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů T-815 tří typů, což by předpokládalo cenu do 13,35 miliardy korun. Minimální množství pořizované techniky je 98 vozidel. Konkrétně ministerstvo pořídí vozy T-815 6x6-7 (valník) a T-815 8x8-7 (valník a nakladač kontejnerů).

Rámcová dohoda umožňuje, aby se k ní připojili i alianční partneři. Ministerstvo obrany se inspirovalo v Německu a kontraktem tamního ministerstva obrany na tanky Leopard 2A8. Zapojení dalších zemí by znamenalo množstevní slevu i pro české ministerstvo obrany. O připojení k projektu pořízení nákladních automobilů Tatra vážně uvažuje například Slovensko.

Vláda se rovněž zabývala veřejnou zakázkou týkající se nákupu munice pro americké vrtulníky systému H-1. Ta se týká dodávek komponentů neřízených raket a nábojů pro 20mm kanón. Adekvátní množství munice pro nové americké vrtulníky je klíčové, neboť bez dostatečných zásob by nebyla zabezpečena nasaditelnost jednotek, které používají nové stroje. Ať už v rámci obrany České republiky či z hlediska našich aliančních závazků.

Hodnota zakázky činí 3,74 miliardy korun bez DPH a bude realizována v letech 2025 až 2031. Dodavatelem bude česká firma STV Group, která je výhradním zástupcem výrobce munice, společnosti General Dynamics – Ordnance and Tactical Systems (GD – OTS), na území České republiky.

Vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci panuje na světových trzích zvýšená poptávka po munici všeho druhu. Armáda České republiky tak musí mít její dostatečné zásoby k tomu, aby mohla efektivně využívat nové zbraňové systémy a být tak připravena k obraně země.

Kabinet dnes zároveň schválil nařízení vlády o dokumentech v oblasti obrany s omezeným přístupem. Právní úprava reaguje na zvyšující se množství dokumentů a informací, které ČR předávají jiné státy v oblasti obrany a které nejsou utajovanými informacemi, ale v zemích původu jim je poskytována právní ochrana před neoprávněným přístupem. Takové informace dostávají pouze osoby, které je potřebují k výkonu své funkce. Česká republika se při přijetí těchto informací zavazuje tento řízený přístup respektovat a případné poskytnutí takové informace třetí osobě by znamenalo porušení závazku. Schválené nařízení vlády upravuje zacházení s dokumenty a informacemi v souvislosti s akvizicemi ze Spojených států amerických a ze Švédského království.