Ať si nejprve ověří informace, vzkázal Pavel Macinkovi. Vysvětlil, jak to je s letouny pro Ukrajinu

Prezident Petr Pavel zareagoval na slova ministra zahraničí Petra Macinky, který se dnes v České televizi vymezil vůči jeho tvrzením o dodávce letounů Ukrajině. Prezident v neděli před svým odletem do Říma vysvětloval pozadí jednání o těchto letounech, o která má Kyjev zájem už minimálně půl roku. Podle hlavy státu jeho slova navazovala na dřívější debaty o bitevnících coby daru, nyní se ale hovořilo o možnosti odkoupení.
Pavel reagoval na kritiku ministra zahraničí Macinky, který jeho vystupování na Ukrajině přirovnal k „slonovi v porcelánu“. Macinkovi se nelíbilo, že prezident nabídl letouny bez dostatečné koordinace. Prezident mu vzkázal, že zkušení lidé a diplomaté by si měli informace nejprve ověřit, než začnou někoho mentorovat. Zdůraznil, že jeho aktuální jednání v Kyjevě přímo navazovala na předchozí dlouhodobé diskuse.
Dřívější debaty o bitevnících se točily kolem možnosti daru nebo půjčky, ale tyto varianty zatím nenašly u všech zúčastněných stran pochopení. Nyní však nastal zásadní posun, protože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel s návrhem, že by Ukrajina letouny L-159 od České republiky odkoupila. O takovém postupu nyní musí rozhodnout česká vláda, ale Pavel v něm vidí obrovskou šanci pro tuzemský zbrojní průmysl.
Pokud by se letouny v reálném boji osvědčily, byla by to pro Aero Vodochody ta nejlepší možná reference na světovém trhu. Prezident věří, že úspěšné nasazení na Ukrajině by mohlo vyvolat vlnu zájmu o tyto stroje i u dalších zemí. Místo kritiky bychom se proto podle něj měli snažit najít cestu, jak tuto příležitost realizovat a podpořit české firmy.
Z původních informací nebylo zřejmé, o jaké formě dodávek Pavel na Ukrajině hovořil. Agentura Unian uvedla, že „Česká republika dodá Ukrajině stíhačky pro boj s ruskými bezpilotními letouny.“ S odkazem na server News.Live ale dále napsala, že se tak „může“ stát, nikoliv že jde o dojednanou věc.
„Česká republika může v relativně krátké době poskytnout několik středních bojových letadel, která jsou velmi účinná v boji proti dronům, řekl Pavel podle News.Live. Pavel dále poznamenal, že Česká republika může Ukrajině předat i systémy včasného varování, jako jsou pasivní radary“ napsala agentura.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pokračuje v symbolických změnách ve své úřadovně. Ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, ukázal, jak z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie. Ta tam zůstala po jeho předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové, což se Okamura rozhodl změnit podle svého vkusu.
Zdroj: Libor Novák