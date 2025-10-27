Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě, kde ho informoval o pokrocích ve vyjednávání koaliční vlády, kterou má tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Po schůzce Babiš oznámil, že "vše funguje podle plánu". Naznačil, že prezident se pravděpodobně ještě dnes vyjádří k jeho možnému pověření sestavením vlády.
Setkání se zaměřilo hlavně na programové priority a další postup při formování kabinetu, přičemž personální otázky byly odloženy. Návrh programového prohlášení, který zástupci stran připravovali, Babiš prezidentovi přinesl.
Program z drtivé většiny reflektuje volební program ANO s určitými kompromisy, jak potvrdil první místopředseda ANO Karel Havlíček. Dokument má dle něj odrážet středopravé ukotvení vlády, ale se „sociální kontrolkou“.
Hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě se na rozdělení ministerstev dohodli již týden po volbách. Nový kabinet by měl mít celkem 16 členů, z nichž devět má připadnout ANO, tři SPD a čtyři Motoristům. Během minulého týdne vyjednavači ladili programové prohlášení.
Babiš po jednání sdělil, že s prezidentem probírali programové body, zejména zahraniční politiku, se kterou byl Pavel prý spokojen. U dvou nebo tří priorit však koalice zatím nenašla shodu, a je potřeba je doladit. Finální podobu programu představí vznikající vláda až po dokončení těchto úprav.
Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů bude ve středu jednat o koaliční smlouvě a rozdělení pozic ve Sněmovně. Předpokládá se, že nová většina bude prosazovat do čela Poslanecké sněmovny předsedu SPD Tomia Okamuru.
Strany se již shodly na prvním legislativním kroku, kterým bude poslanecký návrh na zastavení zvyšování odvodů živnostníků. Chtějí se také vrátit k dřívějšímu návrhu stavebního zákona s centrálním stavebním úřadem, který již ANO dříve prosazovalo.
S prezidentem se Babiš bavil také o nutnosti projednat státní rozpočet na příští rok. Babiš uvedl, že nechtějí obstrukce a rozpočet je důležité schválit ve třetím čtení ještě letos, aby se zabránilo rozpočtovému provizoriu. Počítá se schválením návrhu v prvním čtení a následným předložením řady pozměňovacích návrhů ve druhém čtení.
Kandidát na premiéra Andrej Babiš předloží prezidentovi návrhy jmen ministrů, až bude dokončeno programové prohlášení i koaliční smlouva. Babiš dodal, že předpokládá, že prezident bude chtít hovořit s každým z kandidátů. O způsobu řešení svého střetu zájmů prezidenta zatím detailně neinformoval, ale plánuje to učinit.
Související
Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády
před 41 minutami
Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války
před 2 hodinami
Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí
před 3 hodinami
Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla
před 4 hodinami
Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody
před 6 hodinami
Větrné počasí doprovodí sněžení, ukazuje předpověď na pondělí
včera
Metro pojede bez omezení jen den. V úterý proběhne další výluka
včera
Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky
včera
Až na výjimky zavřeno. Na nákupy během svátečního úterý zapomeňte
včera
Bubnoval s Mišíkem či Ledeckým. Hudebníkovi Skalovi dají sbohem ve středu
včera
Vítr úřaduje. Hasiči mají plno práce s pády stromů, potíže hrozí i v dopravě
včera
Měli jsme Bidena k odstoupení přesvědčit dřív, svěřila se Harrisová
včera
EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu
včera
Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce
včera
Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann
včera
Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová
včera
Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů
včera
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník
včera
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
včera
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
Ukrajina čelila v noci ze soboty na neděli dalšímu ruskému vzdušnému útoku. Nejméně tři lidé zemřeli, mezi zraněnými jsou i děti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k pokračování tlaku na Moskvu skrz sankce či cla.
Zdroj: Lucie Podzimková