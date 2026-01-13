Babiš přemluvil SPD a sehnal hlasy. O odvolání Okamury se hlasovat nebude

V úterý dopoledne se v Poslanecké sněmovně rozhořela debata, která má vyvrcholit hlasováním o důvěře nové vládě Andreje Babiše. Kabinet složený ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů si jde pro posvěcení zákonodárců tři měsíce po říjnových volbách. Přestože koalice disponuje pohodlnou většinou 108 hlasů, cesta k dohodě nebyla do poslední chvíle přímočará, zejména kvůli neshodám ohledně zahraniční politiky.
Klíčovým jablkem sváru se stala takzvaná muniční iniciativa na pomoc Ukrajině. Hnutí SPD, které se dlouhodobě staví proti vojenské podpoře napadené země, požadovalo po premiérovi jasné vysvětlení, proč bude Česko v tomto projektu nadále figurovat.
Andrej Babiš musel osobně dorazit na jednání poslaneckého klubu SPD, aby své partnery přesvědčil o kompromisu: Česká republika sice zůstane v roli koordinátora, ale do nákupu munice již nebude investovat peníze ze státního rozpočtu.
Tato argumentace zřejmě zabrala. Předseda SPD Tomio Okamura po schůzce oznámil, že jeho hnutí vládu při hlasování „jasně podpoří“. Místopředseda Radim Fiala sice poznamenal, že administrativní role v iniciativě hnutí stále netěší a někteří poslanci jako Jaroslav Foldyna váhají, nicméně převládl názor, že pro začínající vládu je koaliční jednota prioritou. Očekává se, že díky tomuto smíru kabinet důvěru ve středu večer získá.
Atmosféru v sále však hned v úvodu schůze zahustila opozice. Vít Rakušan (STAN) jménem všech opozičních stran navrhl zařadit bod, v němž by se Sněmovna distancovala od kontroverzního novoročního projevu Tomia Okamury. Ten v něm ostře kritizoval ukrajinské vedení a naznačoval ochotu ke spolupráci s Ruskem, což Rakušan označil za „přes čáru“ a za projev kolaborace, který poškozuje zájmy České republiky.
Paralelně s kritikou projevu přišla Olga Richterová (Piráti) s návrhem na odvolání Okamury z funkce předsedy Sněmovny. Tento moment provázela kuriozní situace, kdy sám Okamura, který schůzi řídil, poněkud zmateně předčítal body programu a musel sám ohlásit hlasování o vlastním odvolání. Jeho rozpačité „o mém odvolání“ vyvolalo v jednacím sále vlnu smíchu, kterou Okamura následně mírnil omluvou, že si bod zapomněl poznamenat.
Navzdory snaze opozice však vládní většina oba tyto body smetla ze stolu. Poslanci odhlasovali, že se odvoláním předsedy dolní komory ani jeho novoročními výroky zabývat nebudou. Opozice tak neuspěla ani s apelem na ministry za hnutí ANO, jako jsou Adam Vojtěch či Robert Plaga, aby se k distancování od Okamurových slov připojili. Koaliční disciplína v den hlasování o důvěře zůstala neoblomná.
Samotná debata o důvěře vládě je naplánována jako maraton, který by měl trvat dva dny. Poslanci se dohodli, že nebudou jednat přes noc, aby zachovali důstojnost celého procesu. Vystoupit mají postupně všichni ministři, kteří představí své priority pro nadcházející volební období, včetně zmrazení platů politiků nebo změn ve stavebním zákoně.
Středeční večer by tak měl přinést definitivní stvrzení Babišova třetího kabinetu. Pokud se nestane nic nepředvídatelného a klub SPD skutečně zůstane jednotný, opře se nová vláda o nejsilnější mandát za poslední roky. Pro Andreje Babiše to bude znamenat konec provizoria a možnost naplno začít realizovat program, který jeho koalice slíbila voličům.
