Barrandovský most se bude opravovat také letos. Hřib prozradil harmonogram

Třetina Čechů do 25 let si aktivně hledá nové pracovní místo. Je to dvojnásobný podíl proti starším zaměstnancům. Dalších 50 procent mladých Čechů sice nové místo nehledá, je ale změně zaměstnání otevřeno. Ukázal to aktuální průzkum Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad, jehož výsledky má ČTK k dispozici.