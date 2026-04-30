Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se ocitla pod silným tlakem opozice, který ve čtvrtek vyvrcholil společným voláním po její rezignaci. K původní výzvě Pirátů se nyní přidali také zástupci stran ODS, TOP 09 a Starostů. Důvodem nespokojenosti nejsou jen odborná pochybení, ale i čerstvá zjištění týkající se jejího soukromého života a bydlení.
Kritika se na Mrázovou snesla poté, co server Seznam Zprávy upozornil na to, že ministryně již od roku 2009 využívá v Bílině obecní byt o rozloze 130 metrů čtverečních za regulované nájemné.
Právě v tomto městě přitom dříve působila jako starostka. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba jde o zjevné zneužívání systému určeného pro mladé lidi a rodiny, což je v přímém rozporu s etikou vládního činitele.
Další citelnou ránu pro ministryni představuje situace kolem stavebního zákona, který má její resort na starosti. Opozice upozorňuje na obrovský chaos při jeho přípravě – k původnímu, již tak rozsáhlému návrhu, přibylo přes tisíc stran dalších oprav.
Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) navíc podle Novinek poukázal na podezření, že Mrázová prosazuje zákon, který by mohl zpětně zlegalizovat její vlastní černé stavby na soukromém pozemku.
„Člověk, který zneužívá své veřejné funkce pro osobní účely, nemá ve vládě absolutně co dělat,“ prohlásil šéf ODS Martin Kupka. Opoziční lídři se shodují, že přípravu klíčové legislativy ovládly zájmy developerů na úkor odborných stanovisek, a vyzývají ministryni, aby uvolnila místo někomu kompetentnějšímu.
Samotný premiér Andrej Babiš se zatím k vládní krizi staví vlažně. Aktuálně se nachází na zahraniční cestě v uzbeckém Taškentu, kde novinářům podle webu Novinky sdělil, že dění v Česku momentálně nesleduje. Jasnější stanovisko k případnému odvolání své ministryně hodlá předseda vlády zveřejnit až na tiskové konferenci naplánované na 11. května.
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší
Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.
Zdroj: Libor Novák