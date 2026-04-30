Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Libor Novák

30. dubna 2026 11:07

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.

Celá akce začala v úterý, kdy se soukromé iniciativě podařilo dvanáctimetrového a dvanáctitunového mořského savce po týdnech uvíznutí na mělčině u ostrova Poel v Meklenbursku-Předním Pomořansku vmanévrovat do speciálního nákladního člunu. Tato vana naplněná vodou, tažená víceúčelovou lodí „Fortuna B“, má zvířeti zajistit bezpečný přesun přes Skagerrak až do hlubších vod Severního moře.

Cesta je však doprovázena silnou vlnou kritiky ze strany oficiálních míst i vědecké obce. Dánské ministerstvo životního prostředí vydalo prohlášení, ve kterém se od celé akce distancuje. Kodaň zastává striktní postoj, že uvíznutí mořských savců je přirozený fenomén a člověk by do něj neměl zasahovat. Dánsko by proto v případě opětovného uvíznutí velrybu na svém území nezachraňovalo.

Odborníci na divokou zvěř varují, že „Timmy“ je po čtyřech týdnech v mělké zátoce extrémně oslabený. Veterinářka Kerstin Alexandra Dörnathová kritizuje postup soukromé iniciativy jako „aktivismus namísto odbornosti“. Podle ní skutečnost, že velryba bez odporu tolerovala manipulaci a připevnění popruhů, nesvědčí o spolupráci zvířete, ale o jeho totálním vyčerpání a zoufalství.

Dörnathová navíc upozorňuje na rizika, která velrybu čekají po vypuštění. Domnívá se, že pro takto zesláblé zvíře může být Severní moře pastí. V rozhovoru pro média dokonce použila drsný příměr, že vypuštění je pro velrybu „přímou vstupenkou do čelistí kosatek“. Existují také obavy, že se zvíře po vypuštění nebude schopno udržet u hladiny a utopí se.

Napětí kolem záchranné mise se přenáší i do politické roviny. Ministr Till Backhaus na nedávné tiskové konferenci neskrýval své rozhořčení a zvýšil hlas proti postupu záchranářů. Celá kauza vyvolává debatu o tom, kde končí etická povinnost pomoci trpícímu tvorovi a kde začíná nepřirozené prodlužování jeho utrpení proti zákonům přírody.

Aktuálně se konvoj pohybuje „velmi pomalou rychlostí“, aby se minimalizoval stres pro přepravované zvíře. Nad člunem jsou instalovány sluneční plachty, které mají keporkaka chránit před přímým sluncem. Přestože se záchranáři snaží o maximální péči, mnozí vědci se obávají, že několikadenní transport v omezeném prostoru člunu může být pro dvanáctitunového savce poslední kapkou.

Právní zástupce soukromé skupiny, která za celou akcí stojí, mezitím oznámil, že po skončení záchrany bude požadovat zpětné přezkoumání zpráv o stavu velryby. Tímto krokem chce pravděpodobně obhájit legitimitu svého zásahu, který byl od počátku prováděn proti radám mnoha certifikovaných expertů a vládních institucí.

Zatímco se „Timmy“ v dánských vodách blíží k severnímu cípu země, veřejnost i odborníci se zatajeným dechem sledují, zda tento odvážný a kontroverzní experiment skončí úspěšným návratem do oceánu, nebo tragédií.  

Původní pokusy o vysvobození, které organizovaly státní složky, skončily neúspěchem. Začátkem dubna úřady naději na záchranu zvířete zcela vzdaly, což ovšem vyvolalo vlnu nevole mezi obyvateli. Pod tlakem veřejného mínění nakonec úřady souhlasily s tím, aby se záchranného plánu ujali soukromí investoři. Ne všichni vědci však tento postup schvalují, mnozí ho považují za příliš riskantní s nízkou šancí na úspěch.

Backhaus se za akci postavil a zdůraznil, že pokus za to rozhodně stojí. Podle něj je nečinnost tou nejhorší možnou variantou. Celá událost kolem Timmyho vyvolala v zemi obrovskou mediální pozornost, která kromě vln solidarity přinesla také bouřlivé debaty a šíření konspiračních teorií.

Třináctimetrový savec se stal v Německu středem velké pozornosti. Poté, co několik prvotních záchranných akcí selhalo, se objevili dva podnikatelé, kteří se rozhodli operaci financovat. Plán spočívá v naložení velryby na speciální člun a jejím následném odtažení do hlubších vod.

Backhaus potvrdil, že velrybu prohlédli dva veterináři. Podle jejich odborného posouzení je zvíře v dostatečné kondici, aby náročný transport zvládlo. Po tomto oznámení se potápěči v mělkých vodách poblíž ostrova Poel připravovali k akci přímo u boku připraveného plavidla.

Odborníci, včetně ředitele oceánografického muzea ve Stralsundu Burkarda Bascheka, ale dlouhodobě varují, že pokusy o záchranu hraničí s týráním zvířat. Baschek poukazuje na letargické chování velryby, nevratně zaseknutou rybářskou síť v tlamě a četné kožní vředy, které podle něj jasně vypovídají o kritickém zdravotním stavu zvířete. Podle mezinárodních expertů je prognóza velryby velmi špatná a další prodlužování jejího utrpení je považováno za chybu.

Přítomnost zvířete u pobřeží přilákala stovky turistů a zvědavců z celé Evropy, kteří v okolí táboří. Někteří lidé se dokonce pokusili plavat v chladném moři přímo k velrybě, než je musela vyvést vodní policie. Záchranné úsilí se dosud soustředilo na polévání velryby vodou a nanášení zinkové masti na její poškozenou kůži. Kritici však tvrdí, že tým, který se ujal iniciativy, postrádá potřebné zkušenosti a celou situaci se snaží politicky zneužít, přičemž varují, že stres z manipulace velrybě jen přitíží.

Do centra dění se dostal i Backhaus, který se stal terčem výhružek od lidí, jež mu vyčítali, že nad zvířetem příliš brzy zlomil hůl. Ačkoliv se ministr původně ztotožňoval s vědeckým názorem, že velrybě nelze pomoci, nyní novou iniciativu podporuje. Backhaus odmítá spekulace, že jeho postoj souvisí s blížícími se volbami, v nichž by obrazy mrtvého zvířete mohly negativně ovlivnit preference jeho strany. Ministr nyní využívá policejní ochranu poté, co mu lidé na sociálních sítích přáli, aby trpěl stejně jako velryba.

Odborníci z muzea, kteří se staví proti záchranné operaci, čelí podobným útokům. Objevila se obvinění, že vědci chtějí, aby velryba zemřela, protože si chtějí ponechat její kostru a vydělat na ní miliony, což instituce důrazně popírá. Vyšetřování pozadí záchranného týmu navíc odhalilo vazby na skupiny zastávající krajně pravicové názory, ezoterické metody či konspirační teorie spojené s obdobím pandemie. Členové skupiny dokonce věří, že jsou schopni vytvořit kolem velryby auru, která jí pomůže přežít, a kvůli podpoře akce se sjeli lidé z celého světa.

před 3 hodinami

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Související

Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.
Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru

Přípravy na záchrannou operaci pro dvanáctitunového keporkaka, který již téměř měsíc uvízl v mělkých a málo slaných vodách u německého ostrova Poel, vrcholí. Soukromá iniciativa financovaná dvěma bohatými mecenáři plánuje přepravit zvíře přezdívané Timmy na speciálním pontonu se vzduchovými polštáři čtyřicet kilometrů směrem do Severního moře, odkud by se keporkak mohl vrátit zpět do Atlantiku. 

Více souvisejících

Velryby Německo

Aktuálně se děje

před 55 minutami

Írán

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Americká armáda

Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.

před 3 hodinami

Ropa

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

před 4 hodinami

Ropa, ilustrační fotografie

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

před 5 hodinami

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

včera

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

včera

včera

včera

včera

Těžba ropy

Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly

Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.

včera

včera

Evropský parlament

Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko

Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v případě České republiky a Maďarska kvůli nesprávnému zapracování pravidel evropského zatýkacího rozkazu do jejich vnitrostátní legislativy. 

včera

Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy