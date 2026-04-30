Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.
Celá akce začala v úterý, kdy se soukromé iniciativě podařilo dvanáctimetrového a dvanáctitunového mořského savce po týdnech uvíznutí na mělčině u ostrova Poel v Meklenbursku-Předním Pomořansku vmanévrovat do speciálního nákladního člunu. Tato vana naplněná vodou, tažená víceúčelovou lodí „Fortuna B“, má zvířeti zajistit bezpečný přesun přes Skagerrak až do hlubších vod Severního moře.
Cesta je však doprovázena silnou vlnou kritiky ze strany oficiálních míst i vědecké obce. Dánské ministerstvo životního prostředí vydalo prohlášení, ve kterém se od celé akce distancuje. Kodaň zastává striktní postoj, že uvíznutí mořských savců je přirozený fenomén a člověk by do něj neměl zasahovat. Dánsko by proto v případě opětovného uvíznutí velrybu na svém území nezachraňovalo.
Odborníci na divokou zvěř varují, že „Timmy“ je po čtyřech týdnech v mělké zátoce extrémně oslabený. Veterinářka Kerstin Alexandra Dörnathová kritizuje postup soukromé iniciativy jako „aktivismus namísto odbornosti“. Podle ní skutečnost, že velryba bez odporu tolerovala manipulaci a připevnění popruhů, nesvědčí o spolupráci zvířete, ale o jeho totálním vyčerpání a zoufalství.
Dörnathová navíc upozorňuje na rizika, která velrybu čekají po vypuštění. Domnívá se, že pro takto zesláblé zvíře může být Severní moře pastí. V rozhovoru pro média dokonce použila drsný příměr, že vypuštění je pro velrybu „přímou vstupenkou do čelistí kosatek“. Existují také obavy, že se zvíře po vypuštění nebude schopno udržet u hladiny a utopí se.
Napětí kolem záchranné mise se přenáší i do politické roviny. Ministr Till Backhaus na nedávné tiskové konferenci neskrýval své rozhořčení a zvýšil hlas proti postupu záchranářů. Celá kauza vyvolává debatu o tom, kde končí etická povinnost pomoci trpícímu tvorovi a kde začíná nepřirozené prodlužování jeho utrpení proti zákonům přírody.
Aktuálně se konvoj pohybuje „velmi pomalou rychlostí“, aby se minimalizoval stres pro přepravované zvíře. Nad člunem jsou instalovány sluneční plachty, které mají keporkaka chránit před přímým sluncem. Přestože se záchranáři snaží o maximální péči, mnozí vědci se obávají, že několikadenní transport v omezeném prostoru člunu může být pro dvanáctitunového savce poslední kapkou.
Právní zástupce soukromé skupiny, která za celou akcí stojí, mezitím oznámil, že po skončení záchrany bude požadovat zpětné přezkoumání zpráv o stavu velryby. Tímto krokem chce pravděpodobně obhájit legitimitu svého zásahu, který byl od počátku prováděn proti radám mnoha certifikovaných expertů a vládních institucí.
Zatímco se „Timmy“ v dánských vodách blíží k severnímu cípu země, veřejnost i odborníci se zatajeným dechem sledují, zda tento odvážný a kontroverzní experiment skončí úspěšným návratem do oceánu, nebo tragédií.
Původní pokusy o vysvobození, které organizovaly státní složky, skončily neúspěchem. Začátkem dubna úřady naději na záchranu zvířete zcela vzdaly, což ovšem vyvolalo vlnu nevole mezi obyvateli. Pod tlakem veřejného mínění nakonec úřady souhlasily s tím, aby se záchranného plánu ujali soukromí investoři. Ne všichni vědci však tento postup schvalují, mnozí ho považují za příliš riskantní s nízkou šancí na úspěch.
Backhaus se za akci postavil a zdůraznil, že pokus za to rozhodně stojí. Podle něj je nečinnost tou nejhorší možnou variantou. Celá událost kolem Timmyho vyvolala v zemi obrovskou mediální pozornost, která kromě vln solidarity přinesla také bouřlivé debaty a šíření konspiračních teorií.
Třináctimetrový savec se stal v Německu středem velké pozornosti. Poté, co několik prvotních záchranných akcí selhalo, se objevili dva podnikatelé, kteří se rozhodli operaci financovat. Plán spočívá v naložení velryby na speciální člun a jejím následném odtažení do hlubších vod.
Backhaus potvrdil, že velrybu prohlédli dva veterináři. Podle jejich odborného posouzení je zvíře v dostatečné kondici, aby náročný transport zvládlo. Po tomto oznámení se potápěči v mělkých vodách poblíž ostrova Poel připravovali k akci přímo u boku připraveného plavidla.
Odborníci, včetně ředitele oceánografického muzea ve Stralsundu Burkarda Bascheka, ale dlouhodobě varují, že pokusy o záchranu hraničí s týráním zvířat. Baschek poukazuje na letargické chování velryby, nevratně zaseknutou rybářskou síť v tlamě a četné kožní vředy, které podle něj jasně vypovídají o kritickém zdravotním stavu zvířete. Podle mezinárodních expertů je prognóza velryby velmi špatná a další prodlužování jejího utrpení je považováno za chybu.
Přítomnost zvířete u pobřeží přilákala stovky turistů a zvědavců z celé Evropy, kteří v okolí táboří. Někteří lidé se dokonce pokusili plavat v chladném moři přímo k velrybě, než je musela vyvést vodní policie. Záchranné úsilí se dosud soustředilo na polévání velryby vodou a nanášení zinkové masti na její poškozenou kůži. Kritici však tvrdí, že tým, který se ujal iniciativy, postrádá potřebné zkušenosti a celou situaci se snaží politicky zneužít, přičemž varují, že stres z manipulace velrybě jen přitíží.
Do centra dění se dostal i Backhaus, který se stal terčem výhružek od lidí, jež mu vyčítali, že nad zvířetem příliš brzy zlomil hůl. Ačkoliv se ministr původně ztotožňoval s vědeckým názorem, že velrybě nelze pomoci, nyní novou iniciativu podporuje. Backhaus odmítá spekulace, že jeho postoj souvisí s blížícími se volbami, v nichž by obrazy mrtvého zvířete mohly negativně ovlivnit preference jeho strany. Ministr nyní využívá policejní ochranu poté, co mu lidé na sociálních sítích přáli, aby trpěl stejně jako velryba.
Odborníci z muzea, kteří se staví proti záchranné operaci, čelí podobným útokům. Objevila se obvinění, že vědci chtějí, aby velryba zemřela, protože si chtějí ponechat její kostru a vydělat na ní miliony, což instituce důrazně popírá. Vyšetřování pozadí záchranného týmu navíc odhalilo vazby na skupiny zastávající krajně pravicové názory, ezoterické metody či konspirační teorie spojené s obdobím pandemie. Členové skupiny dokonce věří, že jsou schopni vytvořit kolem velryby auru, která jí pomůže přežít, a kvůli podpoře akce se sjeli lidé z celého světa.
Související
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.
Zdroj: Libor Novák