Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí vydal ostré prohlášení, ve kterém zdůraznil, že cizí mocnosti nemají v oblasti Perského zálivu co pohledávat. Ve svém písemném vyjádření, které bylo přečteno ve státní televizi, vzkázal, že pro cizince, kteří do regionu přicházejí s „chamtivostí a zlobou“, existuje jediné místo – dno místních vod.
Chameneí, který se ujal moci po únorovém náletu, při němž zahynul jeho otec Alí Chameneí, dal jasně najevo, že Írán nehodlá ustoupit tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se v současnosti snaží s Teheránem vyjednat novou dohodu, která by omezila íránské raketové a jaderné kapacity.
Podle nejvyššího vůdce vnímá devadesát milionů hrdých Íránců doma i v zahraničí veškeré technologické a vědecké kapacity země – od nanotechnologií a biotechnologií až po jaderný a raketový program – jako národní bohatství. Chameneí prohlásil, že tyto „identity tvořící“ schopnosti budou chráněny se stejným nasazením jako íránské území, vody a vzdušný prostor.
V prohlášení také zazněla vize regionu bez americké přítomnosti. „S boží pomocí bude zářná budoucnost oblasti Perského zálivu budoucností bez Ameriky,“ uvedl Chameneí s tím, že takový vývoj poslouží pokroku a prosperitě místních obyvatel. Zdůraznil, že Írán sdílí se svými sousedy přes záliv a Ománské moře společný osud.
Tato rétorika potvrzuje neústupný postoj nového íránského vedení, které považuje vojenské a vědecké kapacity za nedílnou součást národní identity. Navzdory ekonomickému a vojenskému tlaku ze strany USA tak Teherán dává jasně najevo, že o svých strategických aktivech, která označuje za základní pilíře suverenity, nehodlá vyjednávat.
Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí má být podle dostupných informací v kritickém stavu. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.
Závažné onemocnění Modžtábu Chameneího zcela vyřadilo z běžného fungování režimu. Dokument uvádí, že vůdce není schopen činit žádná rozhodnutí ani se podílet na řízení státu. Přestože byla v posledních dnech jeho jménem vydána některá prohlášení, on sám se od převzetí moci na veřejnosti neobjevil. Izraelské a americké tajné služby přitom místo jeho úkrytu v Komu, ležícím zhruba 140 kilometrů jižně od Teheránu, údajně sledovaly již delší dobu.
Situaci v náboženském centru Íránu dokresluje i fakt, že se zde právě připravuje pohřeb zesnulého dlouholetého vůdce Alího Chameneího. Kom je jako jedno z nejposvátnějších míst šíitského islámu přirozenou volbou pro jeho poslední odpočinek. Zpravodajské služby však zaznamenaly neobvyklou aktivitu, která naznačuje, že režim nepočítá pouze s jedním obřadem.
Podle uniklého memoranda byly v Komu zahájeny práce na základech velkého mauzolea, které je projektováno pro více než jeden hrob. Tento detail vyvolává spekulace, že se Írán připravuje na pohřeb více členů rodiny najednou, což by mohlo zahrnovat i samotného Modžtábu Chameneího, pokud by svému kritickému stavu podlehl.
Podle nedávných informací měl být klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.
Modžtaba Chameneí stanul v čele země poté, co jeho otec Alí Chameneí zahynul při společných izraelsko-amerických náletech na samém počátku aktuálního konfliktu. Od té doby se však nový vůdce na veřejnosti neukázal, což vyvolává řadu spekulací o tom, zda je vůbec schopen vykonávat svou funkci. Jeho první oficiální prohlášení z minulého měsíce musel v televizi přečíst hlasatel, zatímco samotný Chameneí před kameru nepředstoupil.
Podle kuvajtských a katarských zdrojů se Modžtaba měl nacházet v péči lékařů v nemocnici umístěné přímo v prezidentském paláci v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin mu měl osobně nabídnout azyl i špičkovou lékařskou péči poté, co se íránské bezpečnostní složky začaly obávat o jeho bezpečnost v Teheránu. Nyní není jasné, zda byl z Ruska převezen zpět do Íránu, nebo zda se v Moskvě vůbec nenacházel.
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá
před 1 hodinou
USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?
před 2 hodinami
Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?
před 3 hodinami
Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje
před 4 hodinami
Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa
před 4 hodinami
EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy
před 5 hodinami
Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky
před 7 hodinami
Problematický aspekt počasí v Česku. Řeší se opakovaně a už i letos
včera
Trump už se nahlas hlásí ke královské rodině. Mohou za to britští novináři
včera
Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu
včera
Ledecká půjde do další zimní sezóny bez lyžařských koučů Gampera a Banka
včera
Obchody nemají na vybranou. V květnu se jednou musí řídit zákonem
včera
Policisté hledají výtržníka. Odjíždějícímu autobusu pražské MHD rozbil dveře
včera
Zemřel Oskar Petr, autor legendárních hitů Lucie či Davida Kollera
včera
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
včera
Letní počasí dorazí už o víkendu. Meteorologové řekli, co není vyloučeno
včera
Evropský parlament se postavil proti Orbánovu muži. Maďarského eurokomisaře vyzval k rezignaci
včera
Von der Leyenová: Rusové mají pocit, že se opět nacházejí za železnou oponou. Tentokrát je digitální
včera
Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly
včera
Nový rozsudek v Cimického kauze. Psychiatr má skončit za mřížemi
Padlo nové rozhodnutí v kauze psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud pro Prahu 8 jej ve středu znovu uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Cimický dostal trest pět let odnětí svobody a také zákaz lékařské činnosti na dobu deseti let.
