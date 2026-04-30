Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení

Libor Novák

30. dubna 2026 15:01

Pálení čarodějnic Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Filipojakubská noc, která připadá na přelom dubna a května, patří k nejoblíbenějším lidovým zvykům v Česku. S oslavami spojenými s pálením velkých vater však každoročně přichází i zvýšené riziko požárů. Aby vaše oslava neskončila příjezdem jednotek v zásahu, je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti a zákona, na která upozornili hasiči.

Zákon o požární ochraně ukládá všem – tedy jednotlivcům i firmám – povinnost počínat si při spalování hořlavých látek tak, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru. V praxi to znamená, že každý, kdo oheň rozdělá, za něj nese plnou odpovědnost. Pokud by se plameny vymkly kontrole kvůli nedbalosti, může fyzická osoba dostat pokutu až 20 000 korun. V případě, že takové jednání přímo způsobí požár, sankce se zvyšuje na 25 000 korun.

U právnických osob a podnikatelů jsou pravidla ještě přísnější. Ti mají zákonnou povinnost každé pálení na volném prostranství předem nahlásit Hasičskému záchrannému sboru (HZS) daného kraje. Hasiči pak mohou stanovit další bezpečnostní podmínky, nebo pálení v případě nepříznivého počasí zcela zakázat. Pokud firma tuto ohlašovací povinnost zanedbá, hrozí jí pokuta, která může v extrémním případě dosáhnout až půl milionu korun.

Ačkoli běžní občané zákonnou povinnost hlásit malé soukromé ohýnky nemají, hasiči to důrazně doporučují u všech větších akcí. K tomuto účelu slouží jednoduchá webová aplikace, která hasičům poskytuje přehled o místech, kde se legálně pálí. Předejde se tak zbytečným výjezdům jednotek k nahlášeným „požárům“, které jsou ve skutečnosti jen neohlášenými oslavami, o kterých sousedé nevěděli.

Výběr správného místa pro hranici je kritický. Ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, jako je suchá tráva, strniště či listí. Kolem ohně by měl být vytvořen pruh široký alespoň jeden metr, zbavený veškerých hořlavin. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzdálenosti od lesa, která musí být minimálně 50 metrů, a od stohů slámy či sena, kde se doporučuje odstup alespoň 100 metrů. Zapomínat by se nemělo ani na podzemní kořeny stromů, kterými se oheň může šířit skrytě.

Při stavbě samotné hranice je klíčová stabilita. Hranice z polen by měla být postavena tak, aby nehrozilo její zhroucení do stran, což by mohlo okamžitě rozšířit oheň mimo vyhrazený prostor. Velkým nebezpečím je také vítr. I mírný vánek dokáže roznést jiskry na okolní domy nebo porosty. Pokud panuje silný vítr nebo dlouhotrvající sucho, je bezpečnější se pálení velkých ohňů zcela vzdát.

Bezpečnost při zapalování ohně vylučuje použití vysoce hořlavých látek. Benzín, nafta nebo líh do ohniště v přírodě nepatří, protože hrozí nejen nekontrolovaný výbuch a popálení přítomných, ale i prudké rozšíření plamenů do okolí. U každého ohně musí být vždy přítomna alespoň jedna dospělá osoba a oheň nesmí zůstat ani na vteřinu bez dozoru. Důležité je mít v dosahu dostatek hasebních prostředků, jako je voda, písek nebo lopata s hlínou.

Oslava končí až v momentě, kdy je ohniště důkladně uhašeno. Mnoho lidí odchází od zdánlivě vyhaslého popela, ale pod vrstvou popela se často skrývají žhavé oharky, které může ranní vítr znovu rozfoukat. Hasiči doporučují ohniště buď pořádně prolít vodou, nebo ho zasypat dostatečnou vrstvou zeminy. Jen tak lze mít jistotu, že Filipojakubská noc zůstane příjemným zážitkem bez tragických následků.

včera

Obchody nemají na vybranou. V květnu se jednou musí řídit zákonem

Související

Pálení čarodějnic dříve a dnes. Jak se změnil tento zvyk napříč historií?

Poslední dubnovou noc nazývali naši předci nocí Filipojakubskou a spojovali ji s mnohými pověrami a zvyky, které převážně souvisely s lidovou vírou v existenci čarodějnic. Proto se také později začalo v souvislosti s 30. dubnem hovořit o pálení čarodějnic. Jak se podoba lidového svátku během historie proměnila? 

Více souvisejících

Aktuálně se děje

před 24 minutami

před 1 hodinou

Zuzana Mrázová na zasedání nové vlády

Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se ocitla pod silným tlakem opozice, který ve čtvrtek vyvrcholil společným voláním po její rezignaci. K původní výzvě Pirátů se nyní přidali také zástupci stran ODS, TOP 09 a Starostů. Důvodem nespokojenosti nejsou jen odborná pochybení, ale i čerstvá zjištění týkající se jejího soukromého života a bydlení.

před 1 hodinou

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího

Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí vydal ostré prohlášení, ve kterém zdůraznil, že cizí mocnosti nemají v oblasti Perského zálivu co pohledávat. Ve svém písemném vyjádření, které bylo přečteno ve státní televizi, vzkázal, že pro cizince, kteří do regionu přicházejí s „chamtivostí a zlobou“, existuje jediné místo – dno místních vod.

před 2 hodinami

Fotografie, kterou zveřejnil James Comey

USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?

Druhá obžaloba bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho ze strany Trumpovy administrativy staví americké ministerstvo spravedlnosti na velmi tenký led. Comeyho údajný trestný čin spočívá v tom, že na sociální sítě umístil fotografii mušlí uspořádaných do nápisu „86 47“. Termín „86“ je v americkém slangu běžně používán pro vyhození, odstranění nebo zrušení něčeho, zatímco číslo 47 odkazuje na Donalda Trumpa jakožto 47. prezidenta USA.

před 3 hodinami

Írán

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

před 4 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.

před 5 hodinami

Americká armáda

Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.

před 6 hodinami

Ropa

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

před 6 hodinami

Ropa, ilustrační fotografie

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

před 8 hodinami

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

včera

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

včera

včera

včera

Von der Leyenová: Rusové mají pocit, že se opět nacházejí za železnou oponou. Tentokrát je digitální

Ursula von der Leyenová se ve svém dnešním projevu věnovala aktuální situaci v Rusku, které se v současnosti stále výrazněji potýká s tíživými dopady uvalených mezinárodních sankcí. Podle předsedkyně Evropské komise na tento nepříznivý ekonomický vývoj Kreml reaguje neobvyklým způsobem, který spočívá v postupném omezování svobodné komunikace.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy