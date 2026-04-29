Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.
Na úvod programu v Ázerbájdžánu přijal českého premiéra Andreje Babiše ve své soukromé rezidenci v Gabale prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev. Oba politici jednali o možném prohloubení spolupráce obou zemí v dodávkách strategických surovin – ropy a zemního plynu a o dalších možnostech posílení vzájemných ekonomických vztahů.
"Pro Českou republiku je Ázerbájdžán strategickým partnerem. Proto jsem rád, že i naše vztahy s prezidentem Alievem jsou velice přátelské. Dnešní jednání bylo velmi konkrétní. Obrat vzájemného obchodu dosáhl loni téměř 43 miliard korun, a potenciál rozvoje obchodu a investic je obrovský. Ázerbájdžán je největším dodavatelem ropy do České republiky, 42 % dovezené ropy bylo loni z Ázerbájdžánu," uvedl předseda české vlády.
Ázerbájdžán plánuje rozšířit těžbu plynu a ČEZ má zájem podepsat s ázerbájdžánskou stranou dlouhodobý kontrakt na dodávky plynu do Česka. "S prezidentem Alijevem jsme se shodli, že chceme spolupracovat i v jiných oblastech, máme velký zájem o dlouhodobý kontrakt na dodávky plynu, proto jsou tu s námi i zástupci ČEZ, a věřím, že se nám to i podaří dotáhnout. Pan prezident Alijev navrhl vytvoření mezivládní hospodářské komise, která bude řešit hlavně energetickou a průmyslovou spolupráci. Na naší straně ji povede ministr Karel Havlíček a na straně Ázerbajdžánu ministr hospodářství Mikayil Jabbarov," dodal český premiér.
Ázerbájdžánsko-českého obchodního fóra se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. "České firmy mají velký zájem například získat kontrakt na projekt modernizace metra v Baku. Společnost Škoda Transportation je připravena, stejně jako ostatní naše firmy, tady zakládat joint venture, přesouvat sem výrobu, investovat samozřejmě i do vědy a výzkumu, spolupracovat s našimi univerzitami a zaměstnávat místní občany," shrnul nabídku české strany premiér Babiš. Připomněl i už existující spolupráci firem například v obranném či leteckém průmyslu.
