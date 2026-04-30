Problematický aspekt počasí v Česku. Řeší se opakovaně a už i letos

Je sice teprve konec dubna, ale sucho v Česku se již touto dobou prohlubuje. Počasí v tom hraje zásadní roli. Odborníci navíc očekávají, že situace se v nejbližších dnech dále zhorší.
Podle aktuálního výhledu navíc nemá do konce týdne pršet. Zároveň se na prodloužený víkend výrazně oteplí, takže svrchní vrstva půdy bude dále vysychat a hladiny podzemních i povrchových vod budou nadále klesat.
Sucho panuje už v dubnu, protože uplynulá zima byla srážkově podprůměrná a teplotně nadprůměrná. Velký vliv měl brzký konec zimy, kdy na konci února většina sněhu odtála a zároveň se vyskytly poslední významnější srážky na většině území
"Nesmíme zapomenout také na fakt, že i loňský rok byl srážkově podprůměrný, takže na mnoha místech navazujeme na deficit už z loňského roku," uvedli meteorologové na síti X. V posledních týdnech panuje dlouhé a srážkově výrazně podprůměrné období. Letošní březen byl například pátým nejsušším od roku 1961. Spadlo jen 41 procent srážkového normálu.
"Kromě dalšího vysušování svrchní vrstvy půdy, což může nadělat problémy hlavně 30. dubna, musíme očekávat i další zaklesávání hladin podzemních vod a vzhledem k oteplení v závěru týdne čekejme i rychlejší pokles stavů povrchových vod. V první polovině příštího týdne se už pravděpodobně nějaké srážky vyskytnou, ale zatím to vypadá spíše jen na místní záležitost," dodali experti.
Související
Zdroj: Libor Novák