Meteorologové mají jasno. Během prodlouženého víkendu na začátku května se dočkáme prvního letního dne letošního roku, protože teploty se poprvé dostanou i nad 25 °C. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle předpovědi se počasí začne výrazně oteplovat už před víkendem. V jeho průběhu pak pronikne nad Česko teplý vzduch od jihozápadu. "Bude se už jednat o takovou typičtější situaci 'letního typu' a právě letní teploty nám přes víkend i přinese," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Sobotní odpolední maxima zřejmě vyšplhají maximálně na 24 °C, i když v Čechách není zcela vyloučeno dosažení hranice 25 °C. Neděle pak bude ještě teplejší. Hlavně v Čechách by se teploty měly odpoledne dostat i lehce nad 25 °C, možná až k 26 °C.
"Ještě není zcela jisté, jak teplý vzduch se k nám nakonec dostane, takže přesná čísla se ještě budou upřesňovat. Nemáme také zatím k dispozici data z regionálních modelů s vyšším rozlišením, není tedy vyloučeno, že se dostaneme někde výjimečně i nad 26 °C," vysvětlil hydrometeorologický ústav.
Meteorologové připomněli, že první letošní letní den mohl nastat už začátkem dubna, kdy hranice 25 stupňů jen těsně napadla. 5. dubna naměřila stanice v Dyjákovicích na jižní Moravě maximum 24,9 °C.
Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy
Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
před 46 minutami
Letní počasí dorazí už o víkendu. Meteorologové řekli, co není vyloučeno
před 1 hodinou
Evropský parlament se postavil proti Orbánovu muži. Maďarského eurokomisaře vyzval k rezignaci
před 2 hodinami
Von der Leyenová: Rusové mají pocit, že se opět nacházejí za železnou oponou. Tentokrát je digitální
před 2 hodinami
Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly
před 3 hodinami
Nový rozsudek v Cimického kauze. Psychiatr má skončit za mřížemi
před 4 hodinami
Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko
před 4 hodinami
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS
před 5 hodinami
Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže
před 6 hodinami
Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy
před 7 hodinami
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?
před 8 hodinami
Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům
před 8 hodinami
Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají
před 9 hodinami
Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí
před 11 hodinami
Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?
včera
Exředitel FBI zveřejnil fotku mušlí na pláži. Vyhrožuje Trumpovi, prohlásilo ministerstvo a zažalovalo ho
včera
Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Češi se rozloučili s hercem Janem Potměšilem. Na mši mohl dorazit kdokoliv
včera
EP schválil obří, dvoubilionový rozpočet. Kde na něj vzít? Zdaňte hazard, kryptoměny a Google, navrhují poslanci
včera
Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije
Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.
