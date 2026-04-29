Obchody nemají na vybranou. V květnu se jednou musí řídit zákonem

V květnu se opět uplatní zákon, který omezuje otevírací dobu obchodů během vybraných státních svátků. Supermarkety budou během jednoho z následujících dvou pátků nedostupné. Tento týden ale můžete být v klidu.
Od roku 2016 v Česku platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.
Naposledy se zákon uplatnil o Velikonocích, kdy sice na Velký pátek fungovaly obchody jako během běžného pracovního dne, ale o Velikonočním pondělí zůstalo ze zákona zavřeno. Květnové svátky to mají totožně. Při první příležitosti bude otevřeno, při druhé o týden později zavřeno.
Tento týden si nakoupíte bez jakýchkoliv problémů. V pátek 1. května na Svátek práce, který je ale spoustou lidí vnímán spíše jako svátek zamilovaných, mohou být v provozu všechny obchody. Na Den vítězství se o týden později větší prodejny uzavřou a k dispozici budou lidem pouze večerky či dovážkové služby.
Související
Obchody se připravují na květnové svátky. Zákon je opět omezí
V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku
před 1 hodinou
Policisté hledají výtržníka. Odjíždějícímu autobusu pražské MHD rozbil dveře
před 1 hodinou
Zemřel Oskar Petr, autor legendárních hitů Lucie či Davida Kollera
před 2 hodinami
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
před 2 hodinami
Letní počasí dorazí už o víkendu. Meteorologové řekli, co není vyloučeno
před 3 hodinami
Evropský parlament se postavil proti Orbánovu muži. Maďarského eurokomisaře vyzval k rezignaci
před 4 hodinami
Von der Leyenová: Rusové mají pocit, že se opět nacházejí za železnou oponou. Tentokrát je digitální
před 5 hodinami
Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly
před 5 hodinami
Nový rozsudek v Cimického kauze. Psychiatr má skončit za mřížemi
před 6 hodinami
Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko
před 6 hodinami
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS
před 7 hodinami
Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže
před 8 hodinami
Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy
před 9 hodinami
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?
před 10 hodinami
Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům
před 11 hodinami
Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají
před 11 hodinami
Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí
před 13 hodinami
Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?
včera
Exředitel FBI zveřejnil fotku mušlí na pláži. Vyhrožuje Trumpovi, prohlásilo ministerstvo a zažalovalo ho
včera
Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO
Probíhající konflikt v Íránu odhalil podle vojenských expertů a diplomatů zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO. Ačkoliv se aliance do americko-izraelské války přímo nezapojila, střet v Perském zálivu ukázal nedostatky, které by mohly být kritické v případě případného útoku Ruska na členský stát. Evropští představitelé varují, že Moskva by mohla být připravena k agresi již kolem roku 2029, což zvyšuje tlak na urychlenou modernizaci armád.
