EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.
Evropští představitelé čelí podle webu Politico nečekanému problému: nikdo přesně neví, kolik paliva má kontinent skutečně v zásobách. Zatímco letecké společnosti uzemňují letadla a úřady vyzývají občany k omezení dojíždění, snahy o prevenci nedostatku narážejí na informační vakuum. Viditelnost závazků a zásob končí u června, a co se stane poté, je podle šéfů velkých logistických firem velmi těžké předpovědět.
Informační propast se týká především komerčních zásob. Zatímco státní strategické rezervy ropy a plynu jsou monitorovány poměrně transparentně, u soukromých firem je situace opačná. Společnosti často odmítají sdílet citlivá obchodní data o svých zásobách, pokud k tomu nejsou zákonem nuceny. To ponechává unijní činitele v nejistotě, zda a kdy může dojít k úplnému vyčerpání dostupných zdrojů.
Nejhůře čitelná je situace u rafinovaných produktů, jako je nafta nebo letecké palivo. Evropská unie se v tomto ohledu spoléhá na statistiky Eurostatu, které jsou však často neaktuální a sporadické. Většina těchto zásob je rozptýlena v komerčních inventářích napříč různými sektory, kam státní orgány vidí jen velmi omezeně, což znemožňuje efektivní krizové plánování.
Ministři energetiky z Belgie, Nizozemska či Španělska již na vrcholných schůzkách upozornili na kritické mezery ve znalostech. Požadují po Evropské komisi zavedení monitoringu v reálném čase. Řecký delegát dokonce navrhl zřízení přímých komunikačních kanálů přes šifrované aplikace jako WhatsApp nebo Signal, aby si členské státy mohly operativně vyměňovat informace o pohybu paliv.
Jako reakci na tento "informační poušť" plánuje Evropská komise vytvořit takzvanou „Palivovou observatoř“. Ta by měla sledovat výrobu, dovoz, vývoz a úroveň zásob dopravních paliv v rámci celé sedmadvacítky. Cílem je vytvořit systém podobný americkému Úřadu pro energetické informace (EIA), který disponuje mnohem komplexnějšími daty a přehledem o trhu.
U zemního plynu je situace o něco přehlednější díky pravidlům zavedeným po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Členské státy mají povinnost plnit zásobníky na 90 % kapacity před zimou. Přesto i zde chybí detailnější vhled do přeshraničních toků a aktuálního čerpání v reálném čase, což při současné krizi v Perském zálivu vyvolává značnou nervozitu.
Před začátkem konfliktu v Íránu byly evropské zásoby plynu po zimě relativně nízké, v průměru pod 30 % kapacity. Obvyklý cyklus, kdy obchodníci plní zásobníky v létě při nižších cenách, je nyní narušen. Válka riskuje obrácení této dynamiky, kdy ceny zůstávají vysoké i v teplých měsících, což odrazuje od doplňování strategických rezerv.
Analytické firmy se pokoušejí monitorovat zásoby ropy pomocí satelitních snímků. Sledují například výšku plovoucích střech u skladovacích nádrží v přístavech, aby odhadly jejich naplnění. Tato metoda sice dokáže pokrýt většinu globální kapacity, ale stále nedokáže nahlédnout do podzemních zásobníků nebo do specifických nádrží s pevnými střechami, které se používají právě pro letecké palivo.
Navzdory těmto technologickým snahám zůstává celkový obraz neúplný. Evropa se tak nachází v situaci, kdy musí činit zásadní ekonomická a politická rozhodnutí v „mlze války“. Bez přesných dat o tom, kolik paliva skutečně zbývá v potrubích a terminálech, hrozí, že budoucí reakce na prohlubující se energetickou krizi budou buď opožděné, nebo nedostatečné.
Rozhodnutí Spojených arabských emirátů (SAE) o náhlém vystoupení z kartelu OPEC je událostí mimořádného významu. Emiráty byly členy této organizace ještě dříve, než v roce 1971 vznikly jako samostatný stát. OPEC po celá desetiletí ovládal ceny ropy regulací těžby, přičemž zásadní roli sehrál už během ropných krizí v 70. letech, které tehdy od základů změnily globální energetickou politiku.
Zdroj: Libor Novák