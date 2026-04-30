EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Libor Novák

30. dubna 2026 9:21

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

Evropští představitelé čelí podle webu Politico nečekanému problému: nikdo přesně neví, kolik paliva má kontinent skutečně v zásobách. Zatímco letecké společnosti uzemňují letadla a úřady vyzývají občany k omezení dojíždění, snahy o prevenci nedostatku narážejí na informační vakuum. Viditelnost závazků a zásob končí u června, a co se stane poté, je podle šéfů velkých logistických firem velmi těžké předpovědět.

Informační propast se týká především komerčních zásob. Zatímco státní strategické rezervy ropy a plynu jsou monitorovány poměrně transparentně, u soukromých firem je situace opačná. Společnosti často odmítají sdílet citlivá obchodní data o svých zásobách, pokud k tomu nejsou zákonem nuceny. To ponechává unijní činitele v nejistotě, zda a kdy může dojít k úplnému vyčerpání dostupných zdrojů.

Nejhůře čitelná je situace u rafinovaných produktů, jako je nafta nebo letecké palivo. Evropská unie se v tomto ohledu spoléhá na statistiky Eurostatu, které jsou však často neaktuální a sporadické. Většina těchto zásob je rozptýlena v komerčních inventářích napříč různými sektory, kam státní orgány vidí jen velmi omezeně, což znemožňuje efektivní krizové plánování.

Ministři energetiky z Belgie, Nizozemska či Španělska již na vrcholných schůzkách upozornili na kritické mezery ve znalostech. Požadují po Evropské komisi zavedení monitoringu v reálném čase. Řecký delegát dokonce navrhl zřízení přímých komunikačních kanálů přes šifrované aplikace jako WhatsApp nebo Signal, aby si členské státy mohly operativně vyměňovat informace o pohybu paliv.

Jako reakci na tento "informační poušť" plánuje Evropská komise vytvořit takzvanou „Palivovou observatoř“. Ta by měla sledovat výrobu, dovoz, vývoz a úroveň zásob dopravních paliv v rámci celé sedmadvacítky. Cílem je vytvořit systém podobný americkému Úřadu pro energetické informace (EIA), který disponuje mnohem komplexnějšími daty a přehledem o trhu.

U zemního plynu je situace o něco přehlednější díky pravidlům zavedeným po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Členské státy mají povinnost plnit zásobníky na 90 % kapacity před zimou. Přesto i zde chybí detailnější vhled do přeshraničních toků a aktuálního čerpání v reálném čase, což při současné krizi v Perském zálivu vyvolává značnou nervozitu.

Před začátkem konfliktu v Íránu byly evropské zásoby plynu po zimě relativně nízké, v průměru pod 30 % kapacity. Obvyklý cyklus, kdy obchodníci plní zásobníky v létě při nižších cenách, je nyní narušen. Válka riskuje obrácení této dynamiky, kdy ceny zůstávají vysoké i v teplých měsících, což odrazuje od doplňování strategických rezerv.

Analytické firmy se pokoušejí monitorovat zásoby ropy pomocí satelitních snímků. Sledují například výšku plovoucích střech u skladovacích nádrží v přístavech, aby odhadly jejich naplnění. Tato metoda sice dokáže pokrýt většinu globální kapacity, ale stále nedokáže nahlédnout do podzemních zásobníků nebo do specifických nádrží s pevnými střechami, které se používají právě pro letecké palivo.

Navzdory těmto technologickým snahám zůstává celkový obraz neúplný. Evropa se tak nachází v situaci, kdy musí činit zásadní ekonomická a politická rozhodnutí v „mlze války“. Bez přesných dat o tom, kolik paliva skutečně zbývá v potrubích a terminálech, hrozí, že budoucí reakce na prohlubující se energetickou krizi budou buď opožděné, nebo nedostatečné.

Evropský parlament se postavil proti Orbánovu muži. Maďarského eurokomisaře vyzval k rezignaci

Evropský parlament

Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko

Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v případě České republiky a Maďarska kvůli nesprávnému zapracování pravidel evropského zatýkacího rozkazu do jejich vnitrostátní legislativy. 

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

Andrej Babiš

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly

Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.

Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.

Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže

Donald Trump vydal další varování směrem k Íránu, tentokrát doprovázené vizuálně úderným příspěvkem na platformě Truth Social. Prezident sdílel uměle vytvořený obrázek, na němž pózuje v obleku a slunečních brýlích s útočnou puškou v ruce na pozadí výbuchů devastujících kopcovitou krajinu. Tento příspěvek, opatřený nápisem „No more Mr Nice Guy!“ (Konec hodného pána), představuje dosud nejostřejší tón v jeho komunikaci vůči Teheránu.

Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy

Světová meteorologická organizace (WMO) varuje před blížícím se klimatickým jevem El Niño, jehož rozvoj se očekává od poloviny roku 2026. Podle nejnovějších prognóz dojde k výraznému ovlivnění globálních teplot a srážkových úhrnů. Po období neutrálních podmínek z počátku roku ukazují klimatické modely na rychlé oteplování povrchových vod v rovníkovém Pacifiku, k čemuž by mohlo dojít již v období od května do července.

Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů (SAE) o náhlém vystoupení z kartelu OPEC je událostí mimořádného významu. Emiráty byly členy této organizace ještě dříve, než v roce 1971 vznikly jako samostatný stát. OPEC po celá desetiletí ovládal ceny ropy regulací těžby, přičemž zásadní roli sehrál už během ropných krizí v 70. letech, které tehdy od základů změnily globální energetickou politiku.

