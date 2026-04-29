Trump už se nahlas hlásí ke královské rodině. Mohou za to britští novináři

Americký prezident Donald Trump může během návštěvy britského krále Karla III. ve Spojených státech amerických otevřít zajímavé téma. Podle nejnovějších zjištění totiž mají být vzdálenými příbuznými.
Trump v úterý, tedy již během probíhající návštěvy britského panovníka v USA, reagoval na údajné zjištění deníku Daily Mail, který tvrdí, že vypátral společného předka úřadujícího amerického prezidenta a krále Karla III. List napsal, že oba muži by měli být vzdálenými bratranci.
"To je krásné," napsal šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social v reakci na článek britského deníku. "Vždycky jsem chtěl žít v Buckinghamském paláci. Za pár minut si o tom promluvím s králem a královnou," dodal Trump.
Královský pár zahájil čtyřdenní návštěvu USA, která je první takovou návštěvou britského panovníka od cesty královny Alžběty II. v roce 2007, po pondělním přistání na letecké základně Andrews ve státě Maryland. Krále a jeho ženu jako první přivítali protokolářka Monica Crowleyová a britský velvyslanec Christian Turner. Květiny předala dvojice dětí britských vojáků nasazených ve Státech.
Karel III. a Camilla se následně přivítali s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanií. Podával se čaj. Následovala zahradní slavnost v prostorách britské ambasády ve Washingtonu, které se zúčastnilo přes 600 lidí. Mezi pozvanými hosty byli také politici, například někdejší předsedkyně americké Sněmovny Nancy Pelosiová, senátor Ted Cruz či britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová.
Velkým tématem je během návštěvy bezpečnost, protože o víkendu se další člověk pokusil o atentát na prezidenta Trumpa. Královská návštěva je snahou o posílení vztahů mezi oběma zeměmi v roce, kdy si Spojené státy připomínají 250 let nezávislosti, kterou vyhlásily v roce 1776 a osamostatnily se od Velké Británie. Karel III. dorazil do zámoří v napjaté době, kdy labouristický premiér Keir Starmer se opakovaně stává terčem kritiky z Bílého domu.
Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí
Vzpomínky na pád banky Lehman Brothers v září 2008 jsou pro mnohé stále živé. Bobby Seagull tehdy pracoval jako obchodník v londýnském Canary Wharf a do kanceláře dorazil před šestou ráno naposledy. Ačkoliv zprávy z Ameriky věštily bankrot, zaměstnanci v Británii netušili, co to pro ně znamená. V kancelářích zavládl chaos a někteří lidé si začali brát obrazy ze stěn jako náhradu za dlužné akcie.
