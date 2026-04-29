Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

David Holub

29. dubna 2026 17:53

Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

Pod koučem Ondřejem Smetanou se už posledních pár týdnů kývala židle a to vzhledem nejen k výsledkům, ale i výkonům, kteří ostravští hráči v posledních zápasech odváděli. Naposledy pod jeho vedením ostravský celek prohrál 0:1 s Plzní a po konci základní části fotbalové Chance ligy tak okupuje poslední místo tabulky. V nadcházející baráži tak tedy bude hrát o to, aby nesestoupil z ligy přímo a a aby hrál alespoň baráž o záchranu.

Kouč Dvorník nyní podepsal s Baníkem dlouhodobou smlouvu. „V lize jsme po březnové reprezentační přestávce nezískali ani bod, pětkrát jsme prohráli a navíc vypadli z poháru, propadli jsme se na sestupové místo. Efekt, který jsme si od únorové změny slibovali, bohužel nepřišel. Museli jsme jednat a reagovat. Jsou před námi klíčové zápasy celé sezony, je nutné dát týmu nějaký impulz a zachránit nejvyšší soutěž,“ vysvětlil ředitel sportovního úseku klubu Luděk Mikloško, proč se vedení rozhodlo k této změně v této důležité části sezóny.

Připomněl tak tedy, že nejprve tuto sezónu začínal Baník Ostrava na lavičce s Pavlem Hapalem, který tam však vydržel jen do října, tehdy jako na jeho nástupce, který měl spasit Baník, ukázalo vedení na Tomáše Galáska. Ani ten neuspěl a po čtyřech měsících, letos v únoru, byl vystřídán právě Ondřejem Smetanou. Od jeho nástupu moravskoslezský celek vyhrál pouze jediný duel z celkových osmi zápasů, navíc se mu nepovedlo dostat se do finále českého poháru, když v semifinále nestačil na Karvinou. Oproti minulé sezóně, kdy Baník skončil třetí a loni v létě bojoval o účast v Konferenční lize, tak nyní zažívá hororovou sezónu.

„Ondřeji Smetanovi a jeho týmu chci poděkovat za stoprocentní profesionální přístup a nasazení, které pro klub po celou tu dobu odváděl. Bohužel se to nepotkalo s výsledky, což je v naší aktuální situaci to klíčové kritérium, a my jsme už nemohli čekat déle,“ dodal dále ve svém prohlášení Mikloško.

Bývalý asistent trenéra Opavy a Teplic a od roku 2023 trenér ostravské rezervy, se kterou záhy postoupil do druhé ligy, tak bude mít v následujících pěti zápasech za úkol odlepit Baník ode dna. Na Duklu a Slovácko držící aktuálně barážové příčky ztrácí Ostrava pouhý bod. Na první nesestupovou 13. příčku pak ztrácí bodů sedm.

24. dubna 2026 21:08

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.
Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

