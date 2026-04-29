Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.
Pod koučem Ondřejem Smetanou se už posledních pár týdnů kývala židle a to vzhledem nejen k výsledkům, ale i výkonům, kteří ostravští hráči v posledních zápasech odváděli. Naposledy pod jeho vedením ostravský celek prohrál 0:1 s Plzní a po konci základní části fotbalové Chance ligy tak okupuje poslední místo tabulky. V nadcházející baráži tak tedy bude hrát o to, aby nesestoupil z ligy přímo a a aby hrál alespoň baráž o záchranu.
Kouč Dvorník nyní podepsal s Baníkem dlouhodobou smlouvu. „V lize jsme po březnové reprezentační přestávce nezískali ani bod, pětkrát jsme prohráli a navíc vypadli z poháru, propadli jsme se na sestupové místo. Efekt, který jsme si od únorové změny slibovali, bohužel nepřišel. Museli jsme jednat a reagovat. Jsou před námi klíčové zápasy celé sezony, je nutné dát týmu nějaký impulz a zachránit nejvyšší soutěž,“ vysvětlil ředitel sportovního úseku klubu Luděk Mikloško, proč se vedení rozhodlo k této změně v této důležité části sezóny.
Připomněl tak tedy, že nejprve tuto sezónu začínal Baník Ostrava na lavičce s Pavlem Hapalem, který tam však vydržel jen do října, tehdy jako na jeho nástupce, který měl spasit Baník, ukázalo vedení na Tomáše Galáska. Ani ten neuspěl a po čtyřech měsících, letos v únoru, byl vystřídán právě Ondřejem Smetanou. Od jeho nástupu moravskoslezský celek vyhrál pouze jediný duel z celkových osmi zápasů, navíc se mu nepovedlo dostat se do finále českého poháru, když v semifinále nestačil na Karvinou. Oproti minulé sezóně, kdy Baník skončil třetí a loni v létě bojoval o účast v Konferenční lize, tak nyní zažívá hororovou sezónu.
„Ondřeji Smetanovi a jeho týmu chci poděkovat za stoprocentní profesionální přístup a nasazení, které pro klub po celou tu dobu odváděl. Bohužel se to nepotkalo s výsledky, což je v naší aktuální situaci to klíčové kritérium, a my jsme už nemohli čekat déle,“ dodal dále ve svém prohlášení Mikloško.
Bývalý asistent trenéra Opavy a Teplic a od roku 2023 trenér ostravské rezervy, se kterou záhy postoupil do druhé ligy, tak bude mít v následujících pěti zápasech za úkol odlepit Baník ode dna. Na Duklu a Slovácko držící aktuálně barážové příčky ztrácí Ostrava pouhý bod. Na první nesestupovou 13. příčku pak ztrácí bodů sedm.
Zdroj: Libor Novák