Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.
Napětí mezi Washingtonem a Berlínem eskalovalo v pondělí, kdy kancléř Merz prohlásil, že Spojené státy jsou Íránem „ponižovány“ a že administrativa nemá žádnou skutečně přesvědčivou strategii k ukončení konfliktu. Trump reagoval útokem na Merze a obvinil ho, že mu nevadí, pokud by Írán získal jadernou zbraň. Právě zamezení íránskému jadernému programu je jedním z hlavních cílů války, kterou USA spolu s Izraelem zahájily 28. února.
Případné stažení vojsk by bylo pro Pentagon velkou komplikací. V Německu je v současnosti umístěno přibližně 38 000 příslušníků armády a personálu, přičemž země hostí i Velitelství ozbrojených sil USA v Evropě (EUCOM). Najít na kontinentu jiné místo s dostatečně velkou základnou, která by dokázala takový počet vojáků absorbovat, by bylo logisticky nesmírně náročné, přestože Polsko a Rumunsko projevily ochotu přijmout více amerických jednotek.
Zvažovaný krok přichází v době, kdy se Německo začalo profilovat jako vzorný spojenec v rámci NATO. Berlín se zavázal zvýšit výdaje na obranu na 3,7 % HDP do roku 2030, čímž vyhověl dlouhodobým Trumpovým stížnostem na nedostatečné financování armády ze strany evropských států. Paradoxně by tak k odsunu vojsk mohlo dojít ve chvíli, kdy Německo plní své finanční závazky nejlépe za poslední desetiletí.
Odsun by mohl narušit i střednědobé obranné plány USA, které počítají s rozmístěním raket s plochou dráhou letu Tomahawk na německém území již v příštím roce. Berlín také nedávno požádal o systémy odpalovacích zařízení Typhoon. Rozhodnutí o stažení sil tak přichází v momentě, kdy probíhají intenzivní jednání mezi vojenskými špičkami obou zemí, včetně návštěvy náčelníka německého generálního štábu Carstena Breuera ve Washingtonu.
Plán na snížení vojenské přítomnosti pravděpodobně narazí na silný odpor v americkém Kongresu. Mnoho republikánů i demokratů dlouhodobě podporuje silnou přítomnost v Evropě jako protiváhu ruskému vlivu a záruku stability NATO. Trump již během svého prvního funkčního období v roce 2020 nařídil stažení 12 000 vojáků z Německa, ale Kongres tehdy proces úspěšně blokoval, dokud nenastoupila administrativa Joea Bidena.
Trumpovy pohrůžky jsou vnímány jako další příklad jeho ochoty upřednostnit aktuální politické cíle před dlouhodobými vztahy se spojenci v NATO. Prezident opakovaně kritizoval evropské lídry, kteří váhají s plnou podporou americké operace v Íránu, a v minulosti dokonce pohrozil úplným vystoupením USA z Aliance. Tento postoj vyvolává nejistotu ohledně budoucí bezpečnostní architektury Evropy.
Ironií osudu zůstává, že Trumpovo varování přišlo jen den po jeho setkání s britským králem Karlem III., během něhož prezident zdůrazňoval důležitost prioritizace evropské bezpečnosti. Nyní se však zdá, že osobní a politické neshody s německým vedením ohledně íránské otázky mohou mít na rozmístění amerických sil větší vliv než dříve deklarované strategické zájmy.
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole
před 55 minutami
Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?
před 1 hodinou
Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje
před 2 hodinami
Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa
před 3 hodinami
EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy
před 4 hodinami
Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky
před 5 hodinami
Problematický aspekt počasí v Česku. Řeší se opakovaně a už i letos
včera
Trump už se nahlas hlásí ke královské rodině. Mohou za to britští novináři
včera
Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu
včera
Ledecká půjde do další zimní sezóny bez lyžařských koučů Gampera a Banka
včera
Obchody nemají na vybranou. V květnu se jednou musí řídit zákonem
včera
Policisté hledají výtržníka. Odjíždějícímu autobusu pražské MHD rozbil dveře
včera
Zemřel Oskar Petr, autor legendárních hitů Lucie či Davida Kollera
včera
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
včera
Letní počasí dorazí už o víkendu. Meteorologové řekli, co není vyloučeno
včera
Evropský parlament se postavil proti Orbánovu muži. Maďarského eurokomisaře vyzval k rezignaci
včera
Von der Leyenová: Rusové mají pocit, že se opět nacházejí za železnou oponou. Tentokrát je digitální
včera
Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly
včera
Nový rozsudek v Cimického kauze. Psychiatr má skončit za mřížemi
včera
Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko
včera
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS
Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.
