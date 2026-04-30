Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Libor Novák

30. dubna 2026 10:14

Americká armáda

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.

Napětí mezi Washingtonem a Berlínem eskalovalo v pondělí, kdy kancléř Merz prohlásil, že Spojené státy jsou Íránem „ponižovány“ a že administrativa nemá žádnou skutečně přesvědčivou strategii k ukončení konfliktu. Trump reagoval útokem na Merze a obvinil ho, že mu nevadí, pokud by Írán získal jadernou zbraň. Právě zamezení íránskému jadernému programu je jedním z hlavních cílů války, kterou USA spolu s Izraelem zahájily 28. února.

Případné stažení vojsk by bylo pro Pentagon velkou komplikací. V Německu je v současnosti umístěno přibližně 38 000 příslušníků armády a personálu, přičemž země hostí i Velitelství ozbrojených sil USA v Evropě (EUCOM). Najít na kontinentu jiné místo s dostatečně velkou základnou, která by dokázala takový počet vojáků absorbovat, by bylo logisticky nesmírně náročné, přestože Polsko a Rumunsko projevily ochotu přijmout více amerických jednotek.

Zvažovaný krok přichází v době, kdy se Německo začalo profilovat jako vzorný spojenec v rámci NATO. Berlín se zavázal zvýšit výdaje na obranu na 3,7 % HDP do roku 2030, čímž vyhověl dlouhodobým Trumpovým stížnostem na nedostatečné financování armády ze strany evropských států. Paradoxně by tak k odsunu vojsk mohlo dojít ve chvíli, kdy Německo plní své finanční závazky nejlépe za poslední desetiletí.

Odsun by mohl narušit i střednědobé obranné plány USA, které počítají s rozmístěním raket s plochou dráhou letu Tomahawk na německém území již v příštím roce. Berlín také nedávno požádal o systémy odpalovacích zařízení Typhoon. Rozhodnutí o stažení sil tak přichází v momentě, kdy probíhají intenzivní jednání mezi vojenskými špičkami obou zemí, včetně návštěvy náčelníka německého generálního štábu Carstena Breuera ve Washingtonu.

Plán na snížení vojenské přítomnosti pravděpodobně narazí na silný odpor v americkém Kongresu. Mnoho republikánů i demokratů dlouhodobě podporuje silnou přítomnost v Evropě jako protiváhu ruskému vlivu a záruku stability NATO. Trump již během svého prvního funkčního období v roce 2020 nařídil stažení 12 000 vojáků z Německa, ale Kongres tehdy proces úspěšně blokoval, dokud nenastoupila administrativa Joea Bidena.

Trumpovy pohrůžky jsou vnímány jako další příklad jeho ochoty upřednostnit aktuální politické cíle před dlouhodobými vztahy se spojenci v NATO. Prezident opakovaně kritizoval evropské lídry, kteří váhají s plnou podporou americké operace v Íránu, a v minulosti dokonce pohrozil úplným vystoupením USA z Aliance. Tento postoj vyvolává nejistotu ohledně budoucí bezpečnostní architektury Evropy.

Ironií osudu zůstává, že Trumpovo varování přišlo jen den po jeho setkání s britským králem Karlem III., během něhož prezident zdůrazňoval důležitost prioritizace evropské bezpečnosti. Nyní se však zdá, že osobní a politické neshody s německým vedením ohledně íránské otázky mohou mít na rozmístění amerických sil větší vliv než dříve deklarované strategické zájmy.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly

Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.

Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko

Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v případě České republiky a Maďarska kvůli nesprávnému zapracování pravidel evropského zatýkacího rozkazu do jejich vnitrostátní legislativy. 

Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.

Zdroj: Libor Novák

